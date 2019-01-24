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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потерянная в неразберихе

Пожилая омичка до сих пор живет по советскому паспорту
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 15(7773)
Омичка Галина Абаскалова, которой уже давно перевалило за шестьдесят, до сих пор не может оформить пенсию. Дело в том, что она по-прежнему живет по паспорту времен СССР, а поменять его не может из-за бюрократической волокиты.
Как убедилась Галина Абаскалова, штамп с пропиской в паспорте не гарантирует право на жилье. Фото: Светлана Сибина/РГ Как убедилась Галина Абаскалова, штамп с пропиской в паспорте не гарантирует право на жилье. Фото: Светлана Сибина/РГ
Как убедилась Галина Абаскалова, штамп с пропиской в паспорте не гарантирует право на жилье. Фото: Светлана Сибина/РГ
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Пожилая женщина не только не может получать положенную ей государственную пенсию, льготы, но и устроиться на работу. Она даже не может купить сим-карту для телефона. И на бесплатную медицинскую помощь тоже рассчитывать не приходится.

Многолетнее хождение по паспортным столам и чиновничьим кабинетам давно превратилось в рутину. Из-за безденежья пожилая женщина вынуждена собирать на свалках пластик, стекло и бумагу, чтобы сдавать в пункты приема вторсырья. К нищете и постоянным опасениям, что ее оштрафуют за "неправильный" паспорт прибавился новый страх - выселение за коммунальные долги.

- Сдача вторсырья дает в месяц около тысячи рублей. А долги за воду в пятьдесят раз больше. Несколько лет назад ее вообще отключили, но квитанции продолжают приходить. Электричества тоже давно нет. Уже забыла, когда в последний раз пила горячий чай. Хорошо, хоть еще есть отопление, - поделилась с "РГ" Галина Петровна.

Воду она берет у знакомой, живущей на соседней улице. Денег хватает только на хлеб и дешевую китайскую лапшу.

- Заливаю ее холодной водой. Ставлю на батарею. И через пару часов можно есть, - грустно улыбается омичка, раскрывая "секрет" рецепта.

Сухонькая бабушка с грустными, провалившимися глазами, она выглядит намного старше своих 63 лет. Несмотря на одетую поверх теплой кофты куртку, зябко поеживается, все время мерзнет. Говорит, что осталась совсем одна, и помочь ей совершенно некому. В свое время она отказалась от квартиры родителей в пользу больной сестры. Но сестра умерла, а трое племянников, получивших наследство, от родной тети сразу открестились.

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В Омске Галина Петровна живет уже три десятка лет. Работала уборщицей. Потом устроилась вахтером в общежитие крупной строительной организации, где ей выделили комнату, в которой живет до сих пор. Но после перестройки предприятия начали сбрасывать социальный "балласт". Общежитие несколько раз сменило собственника, в документах возникла неразбериха.

- В моем паспорте стоял штамп с пропиской, я считала, что это гарантия моего права на жилье. А когда пошла его менять, то оказалось, что штамп ничего не значит. Чиновники стали требовать ордер и другие подтверждающие документы. Но в Сибнефтехиммонтаже, на балансе которого раньше было общежитие, выдать справку о предоставлении мне жилья отказались, заявив, что теперь с них взятки гладки. Новые владельцы общежития тоже не смогли помочь, - разводит руками Галина Абаскалова.

Куда бы ни обращалась омичка, везде ей давали от ворот поворот. При этом все эти годы в списках жильцов дома она значилась. А в 2003 году в банке, где она получала зарплату, сообщили, что больше по старому паспорту денег не дадут. Круг замкнулся. С этого времени Галина Петровна официально стала бесправной гражданкой уже несуществующей страны.

Впрочем, мир не без добрых людей. Не так давно в бывшем общежитии, а ныне жилом доме на улице Марка Никифорова, 3, появилась новая старшая по дому. Она решила поближе познакомиться с жильцами, в том числе и с Галиной Петровной, которую в доме называли бомжом.

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- Оказалось, что это далеко не так. Я узнала грустную историю этой трудолюбивой, скромной женщины, которая стала жертвой обстоятельств, и решила помочь, - сообщила "РГ" Елена Мороз. - Надеюсь, нам все-таки удастся получить заветный паспорт. Предстоит много работы. Очень рассчитываю на здравый смысл ресурсоснабжающих компаний, ответственных лиц пенсионного фонда, волонтеров, "Российскую газету". Хороших людей, попавших в беду, надо выручать. Добро обязательно вернется.

Комментарий

Алексей Командыков, начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков:

- Женщина может оформить паспорт, избежав штрафных санкций. В регионе проходит акция "Милосердие", в рамках которой гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогут решить проблемы. Мы уже связались с Галиной Абаскаловой. Объяснили, куда, когда и с какими документами обратиться. Пояснили, что привлекать к административной ответственности за правонарушение и штрафовать ее не будут. Придется только заплатить за оформление паспорта госпошлину - 300 рублей. В Пенсионном фонде, куда она обратится с новым паспортом, ей тоже не станут чинить препятствий, и выдадут удостоверение без всяких проволочек.

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