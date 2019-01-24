С одной стороны кладбище, с другой - газораспределительная станция, чуть копнешь - вода: такие участки выделили многодетным семьям в Томской области. Они и этому были рады, пока не узнали, что пользоваться своей землей все равно не смогут. Оказалось, здесь проходит оптоволоконный кабель оператора сотовой связи: два метра влево, два вправо - охранная зона. Не то, что дом строить, даже цветы посадить нельзя - земля с ограниченным режимом пользования.

Только на пяти процентах участков, выделенных многодетным в Томской области, уже построены дома. Многим ли семьям под силу такие расходы? Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Значит, договорились?

Что это за помощь такая многодетным семьям, разберутся в следственном комитете - здесь возбудили уголовное дело о халатности сотрудников районной администрации. Тем временем хозяева никудышной земли разводят руками: "Мы ведь не с частной лавочкой договор заключали, а с государством. Никто и мысли о подвохе не допускал". При этом люди уверены: подписывали один документ, а на руки им выдали совсем другой.

- Когда мы давали согласие на получение земли, в документе ни слова не было о кабеле, - сообщила "РГ" Екатерина Попова, мама четырех детей. - Но когда спустя несколько дней получили бумаги, обнаружилось, что на первой странице обозначена площадь защитной зоны.

По словам Екатерины, то, что лист в документе заменили, видно невооруженным глазом, даже шрифт отличается от остальных страниц.

- Наш участок кабель пересекает по диагонали, - сетует Игорь Полещук, отец пятерых детей и еще один "счастливчик", получивший владения в районе Богашево. - В том варианте документа, которые мы получили на руки, написано, что площадь ограниченного пользования земли равна полутора соткам. Но угол участка отрезан от основной части - в общей сложности "пропадает" порядка четырех соток. У соседей кабель также делит землю по диагонали чуть ли не на две равные части.

Первый вариант договора, припоминает Игорь, вроде бы содержал фразу про ограничения. Но ведь земля до окончания строительства дома выдается в аренду, мало ли какие с этим могут быть связаны требования. На размытую формулировку люди без юридического образования внимания не обратили.

Но в полученном позже документе, по словам главы семьи Полещуков, уже никаких размытых формулировок. Тут подробно разъясняется суть ограничений - полный запрет на использование предоставленной земли.

Решили по-быстрому

...Семья Екатерины живет в маленькой деревушке Елгай на краю Томской области, выбраться отсюда Поповы мечтают давно: далеко от цивилизации, да и домишко невеликий. Подали документы на получение бесплатной земли. Очень скоро их пригласили осмотреть участок неподалеку от поселка Богашево - такой оперативности семья не ожидала, даже удивились. Место прекрасное. До Томска рукой подать. Рядом проходит трасса, которая соединяет областной центр и аэропорт. Обещают школу построить. Красота!

В августе прошлого года Поповых и еще несколько десятков семей привезли на огромное поле, заросшее бурьяном. Всем показали их участки: вот здесь пройдет улица Звездная, вот ваша земля, тут можете строить.

- Ничего, что газовая колонка прямо за забором?

- Ничего. Это большая областная программа: все рассчитано до мелочей, проблем не возникнет.

В зарослях высокой травы не разглядели столбики с табличкой: "охранная зона кабеля", которые, как, потом выяснилось, стоят на четырех участках. Зато сразу бросилось в глаза кладбище на краю предполагаемого поселка. Правда, капризничать никому в голову не пришло: другие семьи по десять лет в очереди стоят, а тут и года не прошло после того, как заявление подали, а земля уже есть.

Объяснение такой расторопности чиновников было: исполнение региональной программы по бесплатному выделению земель для многодетных семей резко ускорили после выступления томички Натальи Журовой на прямой линии с президентом РФ летом 2018-го. Женщина встала в очередь на землю в 2010 году, и к 2018-му была трехсотой. Через пару дней после того, как вопрос, уставшей ждать выделения земли Журовой прозвучал в эфире, ее принял губернатор. Было обещано, что вопрос решится в кратчайшие сроки.

Муниципальным района было дано указание как можно скорее "нарезать" участки земли для многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В Томском районе проявили рвение: пригодная земля тут же нашлась. Знали ли чиновники об охранной зоне или пропустили важную информацию второпях? Теперь это будут выяснять следователи.

Не "до свидания", а "здравствуйте"

- Хорошо, что на участках не начали строительные работы и не повредили кабель, - отмечает член регионального штаба ОНФ Константин Юденко. - Это обернулось бы большими финансовыми проблемами для многодетных семей. А ведь там и без того нужно вложить немало денег на обустройство участков и строительство домов. Например, нет источников пресной воды, нужно пробурить скважины, а это примерно 300-400 тысяч рублей каждая. Я считаю, что участки должны выделяться с коммуникациями - иначе их нельзя считать пригодными для строительства жилья.

- Участок расположен в низине - два раза копнул, уже вода. Чтобы дом ставить, надо сваи забивать, то есть строительство обойдется в бешеные деньги, - жалуется Игорь Полещук. - Но главное, конечно, проблема с кабелем. Пошел в администрацию района, там открыли какую-то карту: кабель идет в сторону аэропорта, и ничего уже сделать нельзя. Мы обсудили ситуацию с соседями - у них то же самое. Пошел в администрацию во второй раз, говорят: не до вас, времени нет, бумаги вы подписали, значит, до свидания.

За защитой семьи обратились в региональное отделение ОНФ. Ситуация привлекла внимание СМИ, и в результате в администрации разворачивать жалобщиков перестали. Более того, пообещали перенести кабель. Правда, вряд ли это получится сделать быстро.

- В ноябре и декабре 2018 года мы провели рабочие встречи с руководителем телекоммуникационной компании в Томской области, обсудили перенос волоконно-оптической линии связи с четырех участков. Надеюсь, что в апреле мы сможем поставить точку в этом вопросе, - заявил глава Томского района Александр Терещенко.

Между тем

"РГ" уже писала о томских многодетных семьях, которые получили непригодную для строительства землю. К сожалению, ситуация в регионе остается острой. В редакцию обратилась 28-летняя мать четырех детей Людмила Тагильцева, которая получила землю в том же Томском районе, неподалеку от села Корнилово. Рядом с участком находятся могилы (традиция, что ли, такая?), а вот школа далеко.

- К участку никакая машина не проедет, пешком-то сложно пройти, - пожаловалась многодетная мать. - Там овраг, мы просили его хотя бы мусором завалить и какое-то подобие дороги сделать, но уже почти год от нас отмахиваются. К тому же на участке нет никакой разметки. Заверяют, что колья ставили - ищите, мол. Но их нет, и на соседних участках тоже. Как можно начать строительство, если мы даже границ участка не знаем?..