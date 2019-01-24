Сибирские ученые выяснят, какие народы больше приспособлены к холоду

Исследователи изучают особенности адаптации человека к суровым условиям на генетическом уровне.

- Сегодня мы вышли на изучение генетических механизмов, определяющих индивидуальную чувствительность человека к холоду, - сообщил "Науке в Сибири" руководитель филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН академик Михаил Воевода. - Мы - первые, кто начал изучать систему рецепторов, определяющих чувствительность к холоду, и их полиморфизм.

Не все народы Севера приспосабливаются к климатическим условиям одинаково. Представители разных народов имеют разные генетические варианты. Одни более восприимчивы к холоду, другие менее. Исследователи доказали, что эти различия определяют и предрасположенность к некоторым заболеваниям.

- Например, ненцы, якуты и эскимосы демонстрируют неплохую приспособленность к холоду, - утверждает директор Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН доктора медицинских наук Евгений Бойко. - А те народы, которые пришли на Север исторически недавно, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В то же время коренные народы Севера и Сибири имеют свои специфические генетические заболевания. В основном они связаны с длительным изолированным проживанием в замкнутых группах. При этом коренные сибиряки имеют еще и повышенную предрасположенность к болезням цивилизации. Например, к сахарному диабету и ожирению. Зачастую они испытывают сложности с переходом на европейский рацион питания.