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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые выяснят, какие народы больше приспособлены к холоду

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Исследователи изучают особенности адаптации человека к суровым условиям на генетическом уровне.

- Сегодня мы вышли на изучение генетических механизмов, определяющих индивидуальную чувствительность человека к холоду, - сообщил "Науке в Сибири" руководитель филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН академик Михаил Воевода. - Мы - первые, кто начал изучать систему рецепторов, определяющих чувствительность к холоду, и их полиморфизм.

Фото: Савостьянов Сергей
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Не все народы Севера приспосабливаются к климатическим условиям одинаково. Представители разных народов имеют разные генетические варианты. Одни более восприимчивы к холоду, другие менее.  Исследователи доказали, что эти различия определяют и предрасположенность к некоторым заболеваниям.

- Например, ненцы, якуты и эскимосы демонстрируют неплохую приспособленность к холоду, - утверждает директор Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН доктора медицинских наук Евгений Бойко. - А те народы, которые пришли на Север исторически недавно, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В то же время коренные народы Севера и Сибири имеют свои специфические генетические заболевания. В основном они связаны с длительным изолированным проживанием в замкнутых группах. При этом коренные сибиряки имеют еще и повышенную предрасположенность к болезням цивилизации.  Например, к сахарному диабету и ожирению. Зачастую они испытывают сложности с переходом на европейский рацион питания.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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