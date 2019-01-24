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24.01.2019 06:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По народным спискам

В Кузбассе за шесть лет отремонтируют более 700 километров дорог
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 14(7772)
Почти 34 миллиарда рублей направят в Кузбассе на развитие дорожной инфраструктуры в ближайшие шесть лет. Списки объектов для ремонта составляли при помощи жителей.
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Регион два года подряд участвовал в приоритетном федеральном проекте, который позволил привести в порядок более трехсот километров дорог в Кемерове и Новокузнецке. На эти цели ушло 5,64 миллиарда бюджетных рублей. А в 2019-м Кемеровская область будет осуществлять нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", получив на условиях софинансирования девятнадцать миллиардов рублей из федеральной казны.

Куда именно пойдут эти средства? Кузбасское руководство решило учесть мнения жителей, дав им возможность высказаться о программе ремонта в социальных сетях и на сайтах муниципалитетов. В результате определили (согласовав проект в Росавтодоре), что до 2024 года включительно в области будет отремонтировано свыше 720 километров дорожной сети. Соответственно, доля последней в нормативном состоянии увеличится с 36,7 до 50 процентов. А в Новокузнецкой и Кемеровской агломерациях - до 85 процентов.

Так, например, в южной столице региона реконструируют Бызовское шоссе и проспект Металлургов. А в областном центре уделят внимание дорогам правобережной части города. В списке - улицы Рекордная, Инициативная и Халтурина в Кировском районе, а также Суворова и Нахимова в Рудничном.

Как уточнили в городской администрации, улицы в центре также реконструируют. Это Коломейцева, Мичурина, проспект Кузнецкий и ряд других. В Заводском и Ленинском районах ремонта ждут 62-й проезд, Тухачевского, а также проспект Ленина.

В проект попали и автотрассы, связывающие столицу области с соседними городами и районами, и инфраструктурные объекты, которые предстоит построить. Это Восточный обход Рудничного района Кемерова по проспекту Найдова - четырехполосная трасса протяженностью шесть с лишним километров.

На Ставрополье предложили внедрить интерактивную карту ремонта дорог

Опыт согласования дорожно-ремонтной программы с гражданами наработали в процессе реализации проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". На этой интерактивной карте жители Кузбасса отметили 120 проблемных участков.

- Максимум голосов было отдано за ремонт улицы Профсоюзной в Прокопьевске - единственной, сплошь изрытой ямами дороги, которая связывает город с поселком Северный Маганак, - сообщил координатор проекта в Кемеровской области Александр Маман. - Сначала дорога подверглась текущему ремонту, а потом и капитальному. Из вошедших в первую десятку народного рейтинга дорог области практически все уже приведены в порядок.

Тем временем

Бюджетные затраты на проведение дорожных работ можно сократить, как и издержки, связанные с импортом современных материалов для ремонта. Кузбасские представители ОНФ, как уточнил член регионального штаба ОНФ Алексей Редькин, предложили обязать нефтеперерабатывающие компании развивать инфраструктуру по производству качественного битума на внутреннем рынке.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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