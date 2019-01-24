В Кузбассе за шесть лет отремонтируют более 700 километров дорог

Почти 34 миллиарда рублей направят в Кузбассе на развитие дорожной инфраструктуры в ближайшие шесть лет. Списки объектов для ремонта составляли при помощи жителей.

Регион два года подряд участвовал в приоритетном федеральном проекте, который позволил привести в порядок более трехсот километров дорог в Кемерове и Новокузнецке. На эти цели ушло 5,64 миллиарда бюджетных рублей. А в 2019-м Кемеровская область будет осуществлять нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", получив на условиях софинансирования девятнадцать миллиардов рублей из федеральной казны.

Куда именно пойдут эти средства? Кузбасское руководство решило учесть мнения жителей, дав им возможность высказаться о программе ремонта в социальных сетях и на сайтах муниципалитетов. В результате определили (согласовав проект в Росавтодоре), что до 2024 года включительно в области будет отремонтировано свыше 720 километров дорожной сети. Соответственно, доля последней в нормативном состоянии увеличится с 36,7 до 50 процентов. А в Новокузнецкой и Кемеровской агломерациях - до 85 процентов.

Так, например, в южной столице региона реконструируют Бызовское шоссе и проспект Металлургов. А в областном центре уделят внимание дорогам правобережной части города. В списке - улицы Рекордная, Инициативная и Халтурина в Кировском районе, а также Суворова и Нахимова в Рудничном.

Как уточнили в городской администрации, улицы в центре также реконструируют. Это Коломейцева, Мичурина, проспект Кузнецкий и ряд других. В Заводском и Ленинском районах ремонта ждут 62-й проезд, Тухачевского, а также проспект Ленина.

В проект попали и автотрассы, связывающие столицу области с соседними городами и районами, и инфраструктурные объекты, которые предстоит построить. Это Восточный обход Рудничного района Кемерова по проспекту Найдова - четырехполосная трасса протяженностью шесть с лишним километров.

Опыт согласования дорожно-ремонтной программы с гражданами наработали в процессе реализации проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". На этой интерактивной карте жители Кузбасса отметили 120 проблемных участков.

- Максимум голосов было отдано за ремонт улицы Профсоюзной в Прокопьевске - единственной, сплошь изрытой ямами дороги, которая связывает город с поселком Северный Маганак, - сообщил координатор проекта в Кемеровской области Александр Маман. - Сначала дорога подверглась текущему ремонту, а потом и капитальному. Из вошедших в первую десятку народного рейтинга дорог области практически все уже приведены в порядок.

Тем временем

Бюджетные затраты на проведение дорожных работ можно сократить, как и издержки, связанные с импортом современных материалов для ремонта. Кузбасские представители ОНФ, как уточнил член регионального штаба ОНФ Алексей Редькин, предложили обязать нефтеперерабатывающие компании развивать инфраструктуру по производству качественного битума на внутреннем рынке.