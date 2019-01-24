Прокуратура Новосибирской области передала в суд дело о пожаре на обувной фабрике в поселке Чернореченском. Случившаяся 4 января 2018 года трагедия унесла жизни десяти человек. Следователи установили, что на предприятии нарушали правила противопожарной безопасности.

Собственнику участка и помещений предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Еще трое фигурантов уголовного дела - директор и учредитель предприятия, а также исполнительный директор - обвиняются в нарушении правил безопасности при про-ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщил корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, после реконструкции производственной площадки собственник передал ее в аренду коммерческой компании, которая организовала на ней пошив обуви. При этом владелец помещения не оформил ввод его в эксплуатацию и не поставил на учет, как это предусмотрено законом, из-за чего фабрику не проверял государственный пожарный надзор.

Управлявшие производством директор и исполнительный директор, в свою очередь, не провели инструктаж с рабочими и не позаботились об установке противопожарной автоматической системы и наличии элементарных средств борьбы с огнем.

За "итальянским" качеством на фабрике явно не гнались, здесь шили-клеили дешевые кроссовки и сапоги мигранты, часть которых прибыла на заработки в Россию накануне Нового года. Из-за затянувшихся праздников они не успели встать на учет в ФМС, однако вышли на работу. Это обстоятельство в прокуратуре изначально рассматривали как нарушение миграционного законодательства.

При пожаре погибли двое граждан Киргизии, один россиянин и семеро рабочих из КНР. Еще двое рабочих из Китая получили незначительные ожоги. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили, что "обувщики" пытались справиться с огнем подручными средствами, но ничего не смогли поделать с моментально распространившимся пламенем. Среди них были и двое обвиняемых, которые потом помогали спасателям в поиске пострадавших.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за перегрузки электросети, четырехкратно превышавшей нормативы. На производственном складе хранили обувной утеплитель и промышленные емкости с клеем, а в непосредственной близости находились деревянные конструкции. Неудивительно, что все помещение выгорело дотла. Чтобы потушить пожар, потребовались усилия почти сотни специалистов МЧС, чью работу осложняли 35-градусные морозы.

Все трое фигурантов дела о пожаре на обувной фабрике были взяты под домашний арест - на это решение суда повлиял тот факт, что директора предприятия стражи порядка буквально сняли с самолета. Как уточнили в прокуратуре, почти сразу же после случившейся трагедии он пытался покинуть страну.

Теперь все доказательства, собранные следствием, которое длилось чуть больше года, предстоит учесть в суде. Собственнику земли и производственных помещений грозит до четырех лет лишения свободы. Его соседи по скамье подсудимых могут отправиться в колонию на срок до семи лет.