В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену

Следственный комитет начал проверку скандального инцидента в Новосибирске: посетитель больницы избил врача-травматолога.

По предварительным данным, за помощью в травматологический пункт Новосибирской городской больницы №1 обратилась горожанка с травмой руки. Пациентку сопровождал сожитель, которому не понравилась длительность приема. Посетитель начал возмущаться, а потом набросился на попытавшегося его успокоить травматолога. Он схватил доктора за шею руками, попытался придушить, а потом ударил об стену. Удар был такой силы, что перегородка треснула. На помощь врачу пришли коллеги.

- В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Между тем это уже далеко не первый случай, когда на новосибирских врачей и фельдшеров нападают разъяренные пациенты и их родственники. В эти выходные Новосибирская областная ассоциация врачей даже организовала для медработников специальный семинар по самообороне. Врачей будут учить навыкам безопасных падений, передвижения в ограниченном пространстве, технике ухода из опасных позиций и нейтрализации нападающего лица.