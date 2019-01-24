Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января

С 25 января учебный процесс во всех общеобразовательных школах столицы Кузбасса будет приостановлен в связи с карантином по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Соответствующий приказ, как пояснили корреспонденту "РГ" в администрации города, издан на основании письма управления Роспотребнадзора. На территории Кемеровской области, по данным ведомства, сложилась предэпидемическая ситуация. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 18,9 тысячи случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 63,8 процента, или в 1,6 раза. Максимальный рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от семи до 14 и от 15 до 17 лет: в 2,3 и 3,4 раза соответственно.

В частности, активизировались вирусы гриппа (A/H3N2 и A/H1N1/pdm/09), на долю которых приходится свыше 80 процентов всех лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ.

Учебный процесс во всех школах Кемерова приостановлен до особого распоряжения. По неофициальным сведениям, карантин может продлиться как минимум неделю.