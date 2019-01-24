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24.01.2019 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

С 25 января учебный процесс во всех общеобразовательных школах столицы Кузбасса будет приостановлен в связи с карантином по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

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Соответствующий приказ, как пояснили корреспонденту "РГ" в администрации города, издан на основании письма управления Роспотребнадзора. На территории Кемеровской области, по данным ведомства, сложилась предэпидемическая ситуация. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 18,9 тысячи случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 63,8 процента, или в 1,6 раза. Максимальный рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от семи до 14 и от 15 до 17 лет: в 2,3 и 3,4 раза соответственно.

В частности, активизировались вирусы гриппа (A/H3N2 и A/H1N1/pdm/09), на долю которых приходится свыше 80 процентов всех лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ.

Учебный процесс во всех школах Кемерова приостановлен до особого распоряжения. По неофициальным сведениям, карантин может продлиться как минимум неделю.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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