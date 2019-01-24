СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике

Следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло около 18 часов в городе Нальчике на углу улиц Идарова и Суворова. В этом месте нес службу экипаж ДПС. Четверо неизвестных напали на них с ножами в момент, когда для проверки документов инспекторы остановили машину.

Полицейские открыли огонь по преступникам, в результате которой трое были убиты на месте. Один из нападавших ранен.

Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения туловища.

На месте происшествия работает следственная группа, личности нападавших устанавливаются.