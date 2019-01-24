В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тыс рублей

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Мужчину подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 23 января полицейский потребовал у жителя Урванского района КБР 300 тысяч рублей, чтобы не открывать против него уголовное дело за хранение наркотиков.

- Получив согласие гражданина, оперуполномоченный назначил время и место передачи денег. В тот же день, на улице Осетинской в городе Нальчике, подозреваемый получил от гражданина часть требуемой суммы в размере 210 тысяч рублей, после чего был задержан оперативниками ОРЧ СБ МВД по КБР, - рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета республики.

Уголовное дело против полицейского открыли по статье 290 часть 5 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере"). Сейчас подозреваемый задержан следствием, ожидается, что его оставят под стражей.