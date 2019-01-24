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24.01.2019 21:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии. Видео снял очевидец из салона проходящего мимо места происшествия автобуса.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На кадрах видно, как полицейские в светоотражающих жилетах ДПС перебежками двигаются в сторону нападавших. На общем фоне слышна стрельба - предположительно, ее вели сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщалось, сегодня около 18 часов на наряд ДПС совершили нападение четыре человека. Они были вооружены ножами и успели ранить одного из полицейских. Правоохранители в ответ открыли огонь из табельного оружия, в результате трое нападавших были ликвидированы на месте, еще один ранен.

Следственное управление Следственного комитета РФ по КБР уже возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

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