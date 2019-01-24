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В Крыму немало легендарных мест с особой атмосферой. Один из удивительных уголков полуострова - поселок Коктебель, который навсегда остался центром русской культуры.
Фото: ГД "Самоцветы" У моря живописно расположились деревянные экодома. Фото: ГД "Самоцветы"
У моря живописно расположились деревянные экодома. Фото: ГД "Самоцветы"

Целебный климат Коктебеля и восхитительный вид гор и моря привлек знаменитого поэта и художника Максимилиана Волошина, и в 1917 году он поселился в доме, похожем на корабль. После гражданской войны необычное жилище стало бесплатным домом отдыха для писателей, художников и ученых. Сюда приезжали Марина Цветаева, Алексей Толстой, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Илья Эренбург, Михаил Зощенко. Все они жили и творили в Коктебеле.

Так небольшое уездное селение превратилось в популярный курорт. Дом-корабль и сейчас стоит на набережной, обращенный готическими окнами к морю.

За сто лет в Коктебеле многое изменилось. Но осталась уютная, живописная бухта, бирюзовое море, древнейший вулкан Карадаг, мыс Хамелеон, степь и чарующий дух романтики и страсти. Волошинский дом никогда не бывал пустым, по воспоминаниям его современников, за год здесь гостило по несколько сот человек. Этот особый стиль жизни и сегодня сохранен. Гости курорта подсознательно ждут, что и для них раскроют широкие объятия гостеприимства.

Многие отдыхающие, приехавшие в Коктебель, останавливаются неподалеку от набережной, в гостевом доме "Самоцветы". У подножия горы Верблюд, которая находится прямо в поселке, живописно расположились домики-срубы. И хотя оборудованы они по последнему слову техники, живое дерево дает ощущение близости к природе, тепла и уюта. Из окон открывается потрясающий вид как на сам Коктебель, так и на окружающие его горные массивы: Кара-Даг, Кучук-Енышар, Джан-Кутаран, на мыс Топрах-Кая и поселок Орджоникидзе.

Ценят Коктебель и за уникальное сочетание трех воздушных потоков: степного, горного и морского.

Стоит выйти из дома и выбрать маршрут по душе. Кто-то отправится в неспешную прогулку по горе Верблюд или повторит путь писателя Александра Грина, который приходил в гости к Максимилиану Волошину из Старого Крыма в Коктебель. Грин описал старую земскую дорогу: сейчас она называется Тропой Грина. Имеются и современные достопримечательности: аквапарк, дельфинарий и, конечно, неповторимый крымский рынок, где витает и тонкий запах лаванды, и ядреный - знаменитого фиолетового крымского лука. Здесь можно найти и суперполезный козий сыр, и домашнее вино, и бочонки с соленьями и ставридку.

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