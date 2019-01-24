Экс-глава комитета Карелии получил пять лет колонии за взятки

Петрозаводский городской суд в четверг вынес повторный приговор бывшему руководителю государственного комитета Карелии по управлению имуществом и размещению заказов для государственных нужд Денису Косареву. Он получил реальный срок лишения свободы за взятки, сообщает прокуратура республики.

В ходе следствия выяснили, что глава госкомитета несколько лет получал подношения за покровительство и создание условий при проведении аукционов на заключение государственных контрактов, договоров аренды, купли-продажи имущества, а также за выдачу займов. Мзду осужденный получал от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц. Действовал он не один, а в группе - вместе со своим первым заместителем и руководителем Фонда госимущества. Общая сумма взяток группы оценивается в 2,6 миллиона рублей.

Первый суд состоялся еще в сентябре прошлого года. Проходил он в закрытом режиме, потому что чиновник заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и пяти миллионам рублей штрафа. Прокуратура просила четыре года строгого режима. Она же и обжаловала приговор.

Сегодня экс-руководителя комитета Дениса Косарева приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей. Обвиняемого арестовали в зале суда.