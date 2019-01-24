Новости

В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
Экс-глава комитета Карелии получил пять лет колонии за взятки 17:37
Видео: Закрытый выход вызвал панику при пожаре в приморской школе 17:36
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне 17:35
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России 17:35
В Петербурге пациентам с ВИЧ будут выдавать лекарства в поликлиниках 17:33
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 17:20
В Якутии оштрафовали командира самолета, задевшего ВПП при взлете 17:12
В Москве задержан бывший замминистра энергетики России 17:06
Причиной порыва теплотрассы в Самаре назвали коррозию 17:05
Биатлонистка Сливко выиграла третью гонку подряд на Кубке IBU 17:00
В Петербурге в день полного снятия блокады Ленинграда пройдет парад 17:00
В Нижнем Новгороде скончался выдающийся учитель танцев Юрий Сиверс 16:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 16:52
В Кольцово задержали мужчину с аппаратом для снятия отпечатков пальцев 16:44
"Вручную прорубили двери": в Сети появилось фото необычной "Оки" 16:43
Бензин за неделю подорожал на 6 копеек 16:37
В Нью-Йорке открыли музей КГБ 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава комитета Карелии получил пять лет колонии за взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Петрозаводский городской суд в четверг вынес повторный приговор бывшему руководителю государственного комитета Карелии по управлению имуществом и размещению заказов для государственных нужд Денису Косареву. Он получил реальный срок лишения свободы за взятки, сообщает прокуратура республики.

Фото: pskov.ru
Вице-губернатора Псковской области обвинили в получении взятки

В ходе следствия выяснили, что глава госкомитета несколько лет получал подношения за покровительство и создание условий при проведении аукционов на заключение государственных контрактов, договоров аренды, купли-продажи имущества, а также за выдачу займов. Мзду осужденный получал от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц. Действовал он не один, а в группе - вместе со своим первым заместителем и руководителем Фонда госимущества. Общая сумма взяток группы оценивается в 2,6 миллиона рублей.

Первый суд состоялся еще в сентябре прошлого года. Проходил он в закрытом режиме, потому что чиновник заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и пяти миллионам рублей штрафа. Прокуратура просила четыре года строгого режима. Она же и обжаловала приговор.

Сегодня экс-руководителя комитета Дениса Косарева приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей. Обвиняемого арестовали в зале суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН
Взрыв прогремел недалеко от посольства РФ в Сирии
В Москве задержан бывший замминистра энергетики России
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем