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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Необычное природное явление можно наблюдать в Карелии - застывшие волны Онежского озера. Восхищенные жители делают красивейшие снимки и делятся ими в соцсетях.

Фото: depositphotos.com
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Как прокомментировал "РГ" биолог Сергей Николаев, все эти застывшие волны образовались из-за резкой смены погоды. В республику пришли сильные морозы. А Онежское озеро еще не достаточно замерзло. В некоторых местах всего 10-15 сантиметров толщина льда. Наблюдается повсеместное торошение покрова, поверхность его неоднородна, в ней имеются трещины.

- Через эти трещины вода и выбивается. А тут ночью мороз под минус 30 градусов. Вот и образуются такие застывшие причудливые волны, - говорит Сергей Николаев. - Очень редкое это природное явление.

Завтра, 25 января, в Карелии сохранится очень холодная погода. Как сообщает региональный Гидрометцентр, ночью местами температура опустится до минус 32 градусов, днем ожидается от 21 до 23 градусов мороза.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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