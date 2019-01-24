Истребитель прогнал приближающийся к границе РФ шведский самолет-разведчик

Над нейтральными водами Балтийского моря российские средства контроля воздушного пространства накануне обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель. Об этом в четверг утром сообщили в министерстве обороны России.

"В воздух для перехвата цели немедленно был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж истребителя на безопасное расстояние приблизился к воздушному объекту, после чего удалось его идентифицировать как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - рассказали в военном ведомстве, отметив, что шведское воздушное судно осуществляло полет без включенного транспондера. То есть, самолет невозможно было удаленно идентифицировать.

В Минобороны добавили, что российский истребитель после удаления иностранного самолета от госграницы РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее "Российская газета" сообщала, что корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. По словам военных экспертов, одной из целей эсминцев США является сбор разведданных.

Справка "РГ"

SRA-4 - cамолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation на базе транспортного самолета Gulfstream IV. Серийное производство самолета начато в 1988 году. Электронное оборудование самолета включает РЛС в гондоле под фюзеляжем. На базе самолета созданы так же морской патрульный и противолодочной самолеты. Время патрулирования при радиусе действия в 1000 км составляет 4 часа 20 минут при максимальной нагрузке (4 173 кг) или 6 часов при нагрузке в 1 950 кг. Самолет поставляется в ВМС Швеции.