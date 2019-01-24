25 января уже не в первый раз откроется интерактивный проект "Улица жизни". Манежная площадь, Итальянская и Малая Садовая улицы превратятся в кусочек блокадного Ленинграда. Противотанковые заграждения, маскировочные сетки, заклеенные крест-накрест окна, ящики с песком для тушения зажигательных авиабомб, агитплакаты, частные объявления, репродукторы с военной сводкой - все "как тогда". Здесь же разместят два экрана, на которых в течение трех дней будут транслироваться кадры военной хроники.

Главные торжества запланированы на 27 января. Они начнутся в 10.00 с военного парада на Дворцовой площади. По ней маршем пройдут две с половиной тысячи военнослужащих и курсантов. На площадь также выйдут около 80 образцов военной техники: от легендарного советского танка Т-34 до реактивной системы залпового огня "Торнадо".

В это же время зажгутся факелы на Ростральных колоннах.

В 19.00 фасад Главного штаба превратится в огромный экран, на котором будут воспроизведены героические страницы обороны Ленинграда. Мультимедийный проект "Салют над Ленинградом" на Дворцовой площади обещает быть захватывающим зрелищем. Музыкальное сопровождение будет включать хроники военных лет, записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц, Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, песни и звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.

Настоящий салют тоже будет. Даже два. В 20.00 на Марсовом поле раздадутся залпы из орудий времен Великой Отечественной - так повторится тот самый первый салют 1944 года в честь освобождения Ленинграда. Второй - яркий и современный - традиционно вспыхнет над Петропавловской крепостью и Невой.

Завершится день 75-летия полного освобождения города от фашистской блокады акцией памяти "Свеча в окне". Традиционно в этот день в 20.00 ленинградцы-петербуржцы выключают электрический свет и зажигают в окнах свечи. И для этого совершенно не обязательно находиться в Петербурге.

Кстати

99,5 тысячи блокадников и защитников города получат памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Кроме того, принято решение о единовременных выплатах. Так, россияне, имеющие статус блокадника или участвовавшие в обороне Ленинграда, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 7 тысяч рублей. А все петербуржцы, которые не относятся к указанным категориям, но родились до 3 сентября 1945 года - по 3 тысячи.