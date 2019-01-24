Новости

Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки больницы 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта 13:05
На Вологодчине выяснят причины смерти трехмесячной девочки 13:04
В Москве исчезла икона Богоматери XVI века 13:00
Bentley покажет в Женеве таинственный спорткар 13:00
Семье спасенного в Магнитогорске Вани нашли новую квартиру 12:59
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 12:58
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске 12:56
Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси 12:49
Появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник" 12:42
Начался суд над директором цирка, где львица напала на девочку 12:36
В Минске озвучили основные задачи для новой глобальной политики 12:20
В подмосковном гипермаркете образовалась 100-метровая трещина в полу 12:11
Назван самый популярный зимний продукт в России 12:05
Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису 12:02
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 12:02
На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей 12:01
Глава полиции Чехова задержан за незарегистрированный ПМ 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бездомным не дадут замерзнуть

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 15(7773)
В Калининграде с наступлением холодов сотрудники центра социальной адаптации начали рейды по городу.

Бригады минимум дважды в неделю (а в морозы еще чаще) обследуют традиционные места пребывания бездомных людей (рынки, вокзалы, территории возле крупных супермаркетов), рассказывая им, где можно обогреться, поесть, переночевать и получить другую помощь.

В Петербурге выпустили инструкцию по трудоустройству без документов

Помогает нуждающимся пережить морозы и благотворительная организация "Сила людей". Волонтеры шесть дней в неделю с 18.00 бесплатно раздают горячее питание возле торгового центра "Акрополь". Как сообщили в региональном министерстве соцполитики, по вечерам здесь собирается около тридцати человек. Тут всегда дежурит сотрудник центра, который информирует о возможностях учреждения.

Соцработники призывают горожан не проходить равнодушно мимо лежащего на улице человека. Вызвать скорую помощь по телефону 103 (с мобильного телефона) или единую службу спасения по телефону 112 можно бесплатно даже при нулевом балансе на телефоне.

Куда обращаться

Переждать морозы можно в доме ночного пребывания по адресу: Калининград, 2-я Алтайская улица, 1 (автобусы N 5, 8, 32, микроавтобусы N 65, 92, троллейбус N 6 до остановки "Улица Карташова"), или в его отделении в Советске (улица Луначарского, 22а). О том, что на улице находится замерзающий человек, можно сообщить администратору по телефону (4012) 96-89-45 в Калининграде или (40161) 3-35-99 - в Советске.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами