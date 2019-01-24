В Калининграде с наступлением холодов сотрудники центра социальной адаптации начали рейды по городу.

Бригады минимум дважды в неделю (а в морозы еще чаще) обследуют традиционные места пребывания бездомных людей (рынки, вокзалы, территории возле крупных супермаркетов), рассказывая им, где можно обогреться, поесть, переночевать и получить другую помощь.

Помогает нуждающимся пережить морозы и благотворительная организация "Сила людей". Волонтеры шесть дней в неделю с 18.00 бесплатно раздают горячее питание возле торгового центра "Акрополь". Как сообщили в региональном министерстве соцполитики, по вечерам здесь собирается около тридцати человек. Тут всегда дежурит сотрудник центра, который информирует о возможностях учреждения.

Соцработники призывают горожан не проходить равнодушно мимо лежащего на улице человека. Вызвать скорую помощь по телефону 103 (с мобильного телефона) или единую службу спасения по телефону 112 можно бесплатно даже при нулевом балансе на телефоне.

Куда обращаться

Переждать морозы можно в доме ночного пребывания по адресу: Калининград, 2-я Алтайская улица, 1 (автобусы N 5, 8, 32, микроавтобусы N 65, 92, троллейбус N 6 до остановки "Улица Карташова"), или в его отделении в Советске (улица Луначарского, 22а). О том, что на улице находится замерзающий человек, можно сообщить администратору по телефону (4012) 96-89-45 в Калининграде или (40161) 3-35-99 - в Советске.