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24.01.2019 17:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Максим Аверин представит свой новый спектакль на фестивале "Монокль"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Петербурге открылся XII международный фестиваль моноспектаклей "Монокль".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Он приурочен нынче к Году театра в России, но по сложившейся традиции пройдет, как обычно, в два этапа: петербургский и международный. Первый продлится с 24 января по 18 февраля, за это время зрители смогут увидеть 20 спектаклей. Международный этап, с 25 февраля по 4 марта, включает в себя показ семи зарубежных премьер плюс два спектакля-победителя петербургского конкурса (обладатели гран-при и первой премии).

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Моноспектакль, наверное, самый сложный из всех театральных жанров, ведь здесь артист остается один на один с публикой, он не "прикрыт" ничем. Тем не менее сегодня интерес к этому зрелищу чрезвычайно велик, а язык заявленных на конкурс постановок очень многообразен, он отражает все направления театрального поиска: от визуальных, мультимедийных до социальных и документальных.

В этом году отличительной особенностью петербургского этапа стало отступление от канонов. В программе новые имена и новые стили: от спектакля-импровизации до бар-хоппинга. Так спектакль "Задержанный" по пьесе Вячеслава Дурненкова, поставленный Семеном Александровским на актера Валентина Кузнецова (Pop-up театр), посвящен Сергею Довлатову. Это одновременно бар-хоппинг и путешествие по улице Рубинштейна, воссоздающее те времена, когда по ней ходил Довлатов.

Немало моноспектаклей в этом году поставлено по классическим произведениям. Так ожидаются "Лир" (актер Станислав Демин-Левийман, Малый театр кукол) по бессмертной трагедии Шекспира и сразу два "Гамлета": один Wanted Hamlet по одноименной пьесе Марселя Кремера (театр Karlsson Haus, актер Михаил Шеломенцев), а второй - спектакль-импровизация Александра Савчука (Театр Lusores) "Гамлет-гаджет", который рождается на сцене здесь и сейчас и исчезает навсегда, оставляя после себя лишь короткое видео на YouTubе.

Отечественная классика традиционно занимает особое место в фестивальной афише.

Александр Павельев, ведущий актер Театра-фестиваля "Балтийский дом", расскажет со сцены ироничную, забавную и немного печальную историю о вечной сути театрального искусства, созданную по мотивам произведений Чехова, Гоголя и Пушкина.

Моноспектакль "Кроткая" по повести Достоевского зрители увидят в исполнении актера БДТ Валерия Ивченко.

Фото: Борис Кремер/РГ
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В разные годы специальными гостями фестиваля "Монокль" становились Армен Джигарханян, Софико Чиаурели, Алла Демидова, Михаил Козаков, Сергей Юрский. Именно "Монокль" в свое время открыл зрителям Евгения Гришковца, который покорил публику своим легендарным произведением "Как я съел собаку". В этом году вне конкурса представит свой новый моноспектакль "Научи меня жить" Максим Аверин.

Среди зарубежных участников фестиваля - театры из Армении, Болгарии, Молдовы, Польши, Республики Беларусь и Словакии. Публику ожидает и встреча со старыми друзьями, и открытие новых имен. Так Алексей Штырбул, актер молодежного театра "С улицы Роз" (Кишинев) представит спектакль "Цветы для Элджернона" Дена Кизи. А Димитр Марков из Болгарии покажет спектакль "Семен", основанный на прозе Андрея Платонова.

В рамках дополнительной программы фестиваля состоится Музыкально-поэтический вечер памяти Юрия Томашевского - одного из родоначальников жанра моноспектаклей в Санкт-Петербурге. Друзья и коллеги, участники фестиваля прочтут любимые стихи замечательного режиссера и актера.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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