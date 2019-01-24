Милонов предложил возродить институт благородных девиц

Российское общество нуждается в возрождении института благородных девиц - такое мнение в разговоре с журналистами выразил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. По словам депутата, новое образовательное учреждение можно создать по аналогии с существовавшим до революции Смольным институтом в Петербурге.

Информацию об инициативе корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе Виталия Милонова, отметив, что пока она существует только в формате идеи. Сам же депутат подчеркивает, что в стране масса учебных заведений, которые учат раскрепощенному и вольготному поведению, "а вот приличных девушек у нас мало".

Автор инициативы уверен, что многие родители оценили бы возрождение института благородных девиц и с радостью отдали бы учиться туда своих дочерей, вот только программа должно быть всеобъемлющей: это и качественное образование как таковое, и преподавание светских правил, манер.

Напомним, Смольный институт благородных девиц существовал в Санкт-Петербурге во времена Российской империи и был первым в Европе государственным высшим учебным заведением для обучения девушек. Последний выпуск учениц состоялся в феврале 1919 года в Новочеркасске, куда институт переехал сразу после революции.