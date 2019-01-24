На Вологодчине выяснят причины смерти трехмесячной девочки

Следственный комитет по Вологодской области выясняет обстоятельства и причины смерти трехмесячной девочки, которую обнаружили в городе Грязовец в квартире по месту жительства без признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на теле ребенка не было видимых повреждений. Однако в ходе судебно-медицинских исследований установили, что причиной смерти стала диффузная внутричерепная травма. Поэтому в СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство малолетнего".

Установлено, что 24-летняя мама новорожденной девочки ушла в поликлинику, а малышку и ее двухлетнюю сестру оставила дома с племянником-подростком. Пока женщины не было дома, 13-летний племянник написал родственникам, что девочка умерла. Сам он рассказал, что заботился о малышке, укачивал ее и прижимал к себе. А потом понял, что ребенок не дышит. Следователи считают, что подростку необходима психолого-психиатрическая экспертиза.

Руководитель Следкома по Вологодской области распорядился о возбуждении уголовного дела и в отношении матери погибшей девочки, ее обвинят в оставлении младенца в опасности.