В Большом зале Союза художников открыта выставка "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается".

Она уникальна: в мире нет аналогов тому, чтобы в осажденном городе замерзающие, умирающие от голода художники создавали произведения искусства. И при этом еще устраивали выставки! Известно, что в одном только 1942 году в городе прошло несколько экспозиций: "Ленинград в дни Отечественной войны", выставка плаката, "Партизанское движение в Ленинградской области".

- В зале, где мы с вами сейчас находимся, стояли койки: многие художники в блокаду предпочитали здесь и спать, - рассказывает куратор выставки Всеволод Петров-Маслаков.

Сам блокадник, он с трепетом показывает работы своих коллег. Вот полотно Георгия Татарникова "Снятие блокады", написанное в 1944 году, как говорится, с натуры. А пейзаж Дмитрия Бучкина "Из окон Академии художеств" достоверно демонстрирует нам, каким город был зимой 1942 года. Всеволод Петров-Маслаков представил на выставке картину "Памяти бабы Даши" - этот портрет трогает душу личной историей: бабушка отдавала свой блокадный хлебный паек внукам, чем и спасла их, погибнув сама.

Кстати, впервые рисунок Всеволода Петрова-Маслакова, тогда 13-летнего подростка, был опубликован в газете в 1943 году. Свидетельства того, что дети блокады довольно много и охотно рисовали, тоже представлены на выставке: мы видим несколько работ из коллекции Натальи Шалиной, среди которых выделяется сатирический рисунок с подписью "Гитлер с одеялом и подушкой спешит в бомбоубежище".

Отдельный раздел выставки - инсталляция "Белая комната" - посвящен подвигу Академии художеств, занятия в которой продолжались и во время блокады. В инсталляции можно увидеть труды легендарных профессоров академии - Ивана Билибина, Павла Шиллинговского, Дмитрия Киплика. Все они воспитали не одно поколение блестящих художников, сами будучи прекрасными рисовальщиками (кто из нас не помнит сказочных иллюстраций Ивана Билибина). И все они погибли в 1942-м.