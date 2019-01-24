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24.01.2019 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Непризнанные блокадники

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 15(7773)
По-прежнему остается нерешенным вопрос так называемых непризнанных блокадников.

Дело в том, что по закону статус блокадника (а значит, все полагающиеся льготы, награды и выплаты) имеют те, кто прожил в осажденном Ленинграде не меньше четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В том числе это касается детей, родившихся в Ленинграде незадолго до его освобождения. Ребенок истощенной матери, перенесшей ужасы блокады, но все-таки выносившей дитя и родившей хоть на день позже 27 сентября 1943 года, блокадником не считается.

Как в Петербурге будут отмечать 75-летие снятия блокады

Борьба за права блокадных новорожденных длится ровно тридцать лет - с января 1989 года, когда был учрежден знак "Жителю блокадного Ленинграда". Пока безуспешно.

Инициатива о "признании непризнанных" неоднократно обсуждалась Законодательным собранием Петербурга. Пять лет назад, накануне празднования 70-летия снятия блокады, казалось, что справедливость наконец-то восторжествует - но нет. Не случилось чуда и к 75-летнему юбилею.

- Необоснованное и дискриминирующее ограничение поделило блокадников: одним уважение и социальная поддержка, другим - ничего, кроме унизительных отписок, - говорит петербуржец Георгий Куприянов, который давно борется за права "блокадных новорожденных". - Таких непризнанных блокадников в Петербурге живет меньше тысячи человек. Они должны получить статус при жизни, а не посмертно!

На словах все - и депутаты, и чиновники - выступают за то, чтобы уравнять "непризнанных" в правах с блокадниками. Но до официального решения дело не доходит, ведь для обеспечения новых блокадников льготами нужны средства.

Сейчас петербургские парламентарии в очередной раз разрабатывают законопроект о внесении соответствующих изменений в федеральный закон. Начали в феврале прошлого года, и конца пока не видно.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ленинград: 900 дней блокады
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