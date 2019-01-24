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24.01.2019 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге в день полного снятия блокады Ленинграда пройдет парад

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 27 января на Дворцовой площади пройдет парад в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии примут участие свыше двух тысяч военнослужащих Западного военного округа, посетители увидят новейшую военную технику, в том числе, боевые самолеты и вертолеты. Всего будет представлено более 80 образцов. Во главе механизированной колонны будет легендарный танк Т-34.

Фото: Архив РНБ
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- Дворцовая площадь создана для парадов, поэтому парад должен быть - это то, для чего она существует, - высказал свое мнение директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступая на пресс-конференции.

В Петербурге ко памятной дате запланирована большая программа. Так, после окончания парада в с Нырышкиного бастиона Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел.

На крупнейших городских концертных площадках - в БКЗ "Октябрьский" и в Ледовом дворце пройдут торжественные вечера. Перед ветеранами-блокадниками выступят ведущие артисты и театральные коллективы Петербурга. В историческом парке "Россия - моя история" откроется выставка "Во имя жизни".

В 19.00 на Дворцовой площади начнется мультимедийная программа "Салют над Ленинградом", а в 21.00 праздничный артиллерийский салют прогремит у стен Петропавловской крепости.

27 января в Петербурге дважды зажгут Ростральные колонны. В первый раз факелы загорятся в 10.00, когда начнется парад, а затем колонны вновь зажгут с 19.00 до 21.00.

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