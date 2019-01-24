В районных и городских больницах шестнадцати муниципальных образований Поморья с 1 января закрылись родильные отделения.

Рожениц направляют в Архангельский перинатальный центр и ближайшие крупные роддома, в которых созданы современные условия для мам и малышей. Стоимость проезда компенсируют из бюджета.

Эти изменения привели к переменам в лучшую сторону, утверждают власти.

- Впервые за долгое время нам удалось добиться значительного снижения младенческой смертности - практически на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами, - отметил губернатор Игорь Орлов. - По предварительным подсчетам, этот показатель на 10 процентов ниже среднероссийского уровня.

Также в Поморье уже несколько лет не было случаев материнской смертности.

Справка "РГ"

Перинатальный центр Архангельска открылся в июне 2018 года, и с тех пор в нем приняли порядка двух тысяч родов. В числе новорожденных 28 двоен и уже три тройни. А в скором времени здесь планируют впервые принять будущую маму, которая ждет сразу четырех малышей.