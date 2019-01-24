Новости

Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января 14:55
Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией 14:50
СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе 14:44
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд 14:35
Магазины для туристов в Вене будут работать по воскресеньям 14:32
В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену 14:32
Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале 14:30
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 14:29
Школьников Кургана научат обращаться со стрелковым оружием 14:24
Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью 14:10
Ford Ranger для Европы сменил моторы 14:06
Милонов предложил возродить институт благородных девиц 14:05
Владимир Путин не приедет на Мюнхенскую конференцию 14:03
Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в массовом растлении подростков 14:00
В Башкирии мать и двое детей погибли при пожаре 13:51
Власти Югры проследят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска 13:48
Краснодарка передала несколько тысяч книг колониям УФСИН 13:33
Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 13:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

...А началось с "РГ"

Жительница Краснодара десять лет собирает книги для осужденных в колонии
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 15(7773)
За это время учительница Надежда Зубова передала колониям края несколько тысяч книг. На днях она позвонила в Краснодарский филиал "Российской газеты" и предложила присоединиться к необычной благотворительной акции.
Надежда Зубова: Надеюсь, книги помогут возродиться и людям, отбывающим срок. Фото: Владимир Аносов/РГ Надежда Зубова: Надеюсь, книги помогут возродиться людям, отбывающим срок. Фото: Владимир Аносов/РГ
Надежда Зубова: Надеюсь, книги помогут возродиться людям, отбывающим срок. Фото: Владимир Аносов/РГ

Когда журналисты "РГ" приехали в ее квартиру в девятиэтажке на улице Атарбекова, 33, здесь уже находились сразу пять сотрудников кубанского УФСИН. Это было вполне объяснимо: более 500 томов самой разной литературы, начиная от детективов и заканчивая научно-популярными романами, - были уже готовы к отправке в библиотеки пенитенциарных учреждений (их в регионе 16, включая СИЗО и Белореченскую колонию для несовершеннолетних).
Флаг "Российской газеты" подняли на Эльбрус

А "РГ", в свою очередь, передала УФСИН несколько сотен номеров разных выпусков журнала "Родина". Это уникальное историческое издание входит в информационный холдинг "Российской газеты" и выпускается много лет. Каждый номер журнала наполнен экспертными мнениями и комментариями о поворотных событиях в истории России и может украсить любую библиотеку.

- Для меня эта благотворительная работа началась именно с публикации. Я прочитала статью о том, что в Москве открываются точки, где нуждающимся людям бесплатно раздают бывшую в употреблении одежду. Мне очень понравилась эта идея, я несколько лет занималась этим в Краснодаре. Потом переключилась на книги - так вышло, что именно для исправительных колоний их собираем. Я учитель русского языка и литературы со стажем 50 лет и считаю, что книги не должны выбрасываться, так же, как и люди, даже совершившие преступления, не должны считаться окончательно потерянными для общества. Поэтому у этих книг и у осужденных много общего. И от тех, и от других отказались, выбросили их из памяти. Но, попадая к нам, книги обретают как бы вторую жизнь. Надеюсь, что они в каком-то смысле помогут возродиться и людям, отбывающим срок.

Все эти годы собранную Надеждой Зубовой литературу получают в колониях по всему краю. Причем книги теперь и помогающему в этом ее внуку Антону приносят жители и целого микрорайона, а иногда и отдаленных концов города.

Между тем

В УФСИН Краснодарского края с большой благодарностью восприняли инициативу Надежды Зубовой по сбору литературы, которую поддержала "РГ". Глава регионального управления ведомства Виктор Пестов поблагодарил редакцию и жительницу Краснодара за помощь и активную жизненную позицию.
 

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег