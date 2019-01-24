За это время учительница Надежда Зубова передала колониям края несколько тысяч книг. На днях она позвонила в Краснодарский филиал "Российской газеты" и предложила присоединиться к необычной благотворительной акции.

Когда журналисты "РГ" приехали в ее квартиру в девятиэтажке на улице Атарбекова, 33, здесь уже находились сразу пять сотрудников кубанского УФСИН. Это было вполне объяснимо: более 500 томов самой разной литературы, начиная от детективов и заканчивая научно-популярными романами, - были уже готовы к отправке в библиотеки пенитенциарных учреждений (их в регионе 16, включая СИЗО и Белореченскую колонию для несовершеннолетних).

А "РГ", в свою очередь, передала УФСИН несколько сотен номеров разных выпусков журнала "Родина". Это уникальное историческое издание входит в информационный холдинг "Российской газеты" и выпускается много лет. Каждый номер журнала наполнен экспертными мнениями и комментариями о поворотных событиях в истории России и может украсить любую библиотеку.

- Для меня эта благотворительная работа началась именно с публикации. Я прочитала статью о том, что в Москве открываются точки, где нуждающимся людям бесплатно раздают бывшую в употреблении одежду. Мне очень понравилась эта идея, я несколько лет занималась этим в Краснодаре. Потом переключилась на книги - так вышло, что именно для исправительных колоний их собираем. Я учитель русского языка и литературы со стажем 50 лет и считаю, что книги не должны выбрасываться, так же, как и люди, даже совершившие преступления, не должны считаться окончательно потерянными для общества. Поэтому у этих книг и у осужденных много общего. И от тех, и от других отказались, выбросили их из памяти. Но, попадая к нам, книги обретают как бы вторую жизнь. Надеюсь, что они в каком-то смысле помогут возродиться и людям, отбывающим срок.

Все эти годы собранную Надеждой Зубовой литературу получают в колониях по всему краю. Причем книги теперь и помогающему в этом ее внуку Антону приносят жители и целого микрорайона, а иногда и отдаленных концов города.

Между тем

В УФСИН Краснодарского края с большой благодарностью восприняли инициативу Надежды Зубовой по сбору литературы, которую поддержала "РГ". Глава регионального управления ведомства Виктор Пестов поблагодарил редакцию и жительницу Краснодара за помощь и активную жизненную позицию.

