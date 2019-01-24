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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Облюбовали "цифру"

Крымчане стали чаще пользоваться электронными больничными вместо бумажных
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 15(7773)
Крымчане стали чаще пользоваться электронными больничными вместо бумажных. По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК, в Крыму выдано 14843 электронных листков нетрудоспособности. Получить их можно во всех медицинских организациях, в том числе и частных.

Крымчане стали чаще пользоваться электронными больничными вместо бумажных. По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК, в Крыму выдано 14843 электронных листков нетрудоспособности. Получить их можно во всех медицинских организациях, в том числе и частных.

Фото: Пресс-служба "Крымской страховой медицинской компании"
В Крыму началась выдача электронных полисов ОМС

Ежедневно в РК выдают более 200 электронных больничных, и спрос на них все растет. Активно выдают электронные больничные Джанкойская ЦРБ, Керченская городская поликлиника N3, Симферопольские поликлиники N2, 3 и 4, Евпаторийская городская больница, Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко, Джанкойская городская больница.

Сегодня на полуострове более 1400 предприятий активно работают с электронными листками нетрудоспособности. В лидерах "Крымская железная дорога", "Крымэнерго", "Черноморнефтегаз", КФУ им. В.И. Вернадского", РНКБ, "Почта Крыма" и другие. Преимущество электронных больничных в том, что их нельзя потерять или испортить, нет необходимости ездить в медицинскую организацию при обнаружении ошибок.

Справка "РГ"

Электронный больничный действует в РФ наряду с бумажным с 1 июля 2017 года. Его оформляют по желанию работника.

Контакты

Горячая линия ФСС в РК по вопросам порядка назначения и выплат пособий застрахованным лицам: (3652) 66-71-62.

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