Бабушке Тане из поселка Малая Роща в Ростовской области 87 лет. В ее носочках ходит весь местный дом престарелых. Спицы она выпускает из рук, пожалуй, только, когда ложится спать. А пряжа для нее - лучший подарок.

Дом, в котором живут два десятка одиноких пожилых людей, находится в здании бывшей сельской школы. У них у всех есть одно большое желание. Какое? Не поверите - беговая дорожка.

- Летом наши подшефные бабушки и дедушки могут вести активный образ жизни. У них есть и небольшая территория для прогулок, и огород, в котором они выращивают себе петрушку и помидоры. А вот зимой приходится проводить почти все время в четырех стенах. Когда мы приезжали к ним с подарками, одна из бабушек сказала: "Вот бы нам беговую дорожку!" И ее поддержали другие старики, - рассказывает координатор волонтерского движения "Старость в радость" в Ростовской области Марина Шкребец.

Примечательно, что дом престарелых появился в поселке Малая Роща тогда, когда здесь закрылась единственная школа. Из нее выпустился последний ученик. Поселок маленький, всего в две улицы. Молодежь уехала в город. Остались лишь старожилы.

Как бы там ни было, но одинокие старики по собственному желанию и заявлению оказались в интернате.

Здесь они живут в светлых, уютных комнатах по двое-трое. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Днем и ночью рядом всегда медработники. В компании намного веселее. Общие радости, горести, будни и праздники.

Средний возраст обитателей этого приюта 83 года. Они из того поколения, которое не привыкло сидеть без дела: вышивают, рисуют, с удовольствием играют в настольные игры, разгадывают кроссворды…

- Какие наши годы? - улыбается баба Таня. А после, отложив спицы, мечтательно вздыхает: - Представляете, поставили б нам тренажер. Мы бы расписание тренировок составили. Нет, бегать, конечно я не буду. Но вот лишний раз походить не помешает. Движение - жизнь.

...А в Новочеркасском психоневрологическом интернате проживают более ста женщин разных возрастов. Их общая мечта - теннисный стол. Ракетки и мячики здесь берегут как зеницу ока - готовиться надо к соревнованиям. В прошлом году на состязаниях новочеркасские участники немного не дотянули до призового, третьего места. И это при том, что соревновались впервые, на подготовку было совсем немного времени , а учились играть на улице за самодельным столом, у которого вместо сетки- стена из кирпичей. Говорят, немного удачи не хватило. Кураж поймали, теперь нацелены на победу. Только вот тренироваться им зимой негде...

- Здание интерната старое, в нем нет ни спортивного , ни актового зала, есть только единственный холл в котором проводят праздники, - перед кабинетом директора. Но именно там как раз можно было бы в холодное время года играть в настольный теннис, - говорит Марина Шкребец.

Все проживающие в интернате очень мечтают о раскладном теннисном столе, ракетках и настоящей сетке. Ведь тогда можно будет заниматься активным спортом круглый год: в холодное время - в помещении, в теплое - на улице, и, конечно, в будущем году замахнуться уже на призовые места.

- Эти сильные духом девушки и женщины которые несмотря ни на что, радуются, огорчаются, стремятся к целям, учат стихи, песни, искренне любят и верят в добро и чудеса. Я верю, что раздастся звонок и меня попросят сообщить адрес, куда доставить теннисный стол или беговую дорожку, - говорит координатор волонтерского движения "Старость в радость" Марина Шкребец.

Если вы хотите оказать помощь в исполнении желаний пожилых людей, обращайтесь к координатору проекта Марине Шкребец по телефону