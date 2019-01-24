На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей

На Кубани трое жителей Апшеронского района вымогали у местных жителей деньги, домашний скот, машины и ценности в счет оплаты различных долгов. Сейчас все подозреваемые в преступлениях задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

- В ходе следствия установлено, что трое жителей Апшеронского района в возрасте 34, 35 и 40 лет под угрозой избиения и уничтожения имущества вымогали у местных жителей деньги, домашний скот, транспортные средства и другое имущество в счет выплаты долгов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что двое потерпевших местных жителя, у которых вымогали ценности в счет уплаты долгов, передали злоумышленникам два автомобиля стоимостью 120 и 145 тысяч рублей и наличные на сумму 350 тысяч рублей. Другой потерпевший выдал заявившимся к нему коллекторам 150 тысяч рублей и передал им в собственность трех лошадей.

Во время розыска полицией были задержаны двое подозреваемых в этих вымогательствах. Ими оказались мужчины в возрасте 34 и 35 лет. Позже нашли и еще одного их сообщника - 40-летнего жителя Апшеронского района. Он пытался укрыться на чердаке своего частного дома.

Правоохранители установили, что злоумышленники причастны в общей сложности к 10 случаям противоправных действий, когда они силой и угрозами пытались забрать у людей ценности в счет уплаты долгов.

Решением суда на время следствия мужчины заключены под стражу. Устанавливается общая сумма ущерба, причиненного ими пострадавшим жителям.