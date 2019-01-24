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24.01.2019 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани трое жителей Апшеронского района вымогали у местных жителей деньги, домашний скот, машины и ценности в счет оплаты различных долгов. Сейчас все подозреваемые в преступлениях задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

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- В ходе следствия установлено, что трое жителей Апшеронского района в возрасте 34, 35 и 40 лет под угрозой избиения и уничтожения имущества вымогали у местных жителей деньги, домашний скот, транспортные средства и другое имущество в счет выплаты долгов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что двое потерпевших местных жителя, у которых вымогали ценности в счет уплаты долгов, передали злоумышленникам два автомобиля стоимостью 120 и 145 тысяч рублей и наличные на сумму 350 тысяч рублей. Другой потерпевший выдал заявившимся к нему коллекторам 150 тысяч рублей и передал им в собственность трех лошадей.

Во время розыска полицией были задержаны двое подозреваемых в этих вымогательствах. Ими оказались мужчины в возрасте 34 и 35 лет. Позже нашли и еще одного их сообщника - 40-летнего жителя Апшеронского района. Он пытался укрыться на чердаке своего частного дома.

Правоохранители установили, что злоумышленники причастны в общей сложности к 10 случаям противоправных действий, когда они силой и угрозами пытались забрать у людей ценности в счет уплаты долгов.

Решением суда на время следствия мужчины заключены под стражу. Устанавливается общая сумма ущерба, причиненного ими пострадавшим жителям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Долги и коллекторы
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