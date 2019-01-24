На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе

В Краснодаре мужчине грозит наказание за попытку передать арестанту в СИЗО наркотические средства. В пакете с кетчупом было обнаружено порошкообразное вещество. Как показала экспертиза, в нем содержались наркотики.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники СИЗО-1 краевого центра регулярно пресекают попытки передачи запрещенных предметов. Так, в конце прошлого года в следственном изоляторе при досмотре обнаружили героин массой 0,5 грамма в одноразовых бритвенных станках.

Передача или попытка передачи запрещенных предметов (сотовые телефоны, спиртосодержащие жидкости, деньги, наркотические вещества) влечет административную или уголовную ответственность. Размер штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей.