Новости

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тыс рублей 18:31
Лидеры России и Болгарии обсудили вопросы энергетики 18:28
Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя 18:22
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске 18:11
В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 18:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

В Краснодаре мужчине грозит наказание за попытку передать арестанту в СИЗО наркотические средства. В пакете с кетчупом было обнаружено порошкообразное вещество. Как показала экспертиза, в нем содержались наркотики.

В колонию Заполярья прислали иконы с наркотиками

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники СИЗО-1 краевого центра регулярно пресекают попытки передачи запрещенных предметов. Так, в конце прошлого года в следственном изоляторе при досмотре обнаружили героин массой 0,5 грамма в одноразовых бритвенных станках.

Передача или попытка передачи запрещенных предметов (сотовые телефоны, спиртосодержащие жидкости, деньги, наркотические вещества) влечет административную или уголовную ответственность. Размер штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Политический кризис в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске