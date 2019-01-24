В 2018 году в Крым по программе "Земский доктор" приехали работать 39 специалистов с материка. Среди них и врач-хирург родом из Нигерии Дуглас Ханса. Он заключил контракт с медучреждением Армянска на пять лет, но обещает расторгнуть его и уехать с полуострова, если не получит компенсацию за аренду жилья.

Дуглас Ханса: Зарплата врача небольшая, и когда заплатишь за съемное жилье, на жизнь практически ничего не остается. Фото: Юлия Суконкина/РГ

Дуглас Ханса принимает пациентов в поликлинике при Центральной городской больнице Армянска уже почти год. Он единственный в медучреждении врач-хирург. В Крым приехал из Краснодара, где получил высшее медицинское образование, женился и остался работать в частной клинике.

- Я долго решался на переезд. В Краснодаре другие зарплаты у медиков, но там врачей хватает, а в Крыму - нет. А помощь специалистов нужна всем. Приехал не для красивой жизни, а чтобы помочь людям, - говорит Дуглас Ханса.

Врач признается, что Крым посмотреть еще не успел, в отпуске не был. Но очень хочет попутешествовать, увидеть достопримечательности ЮБК и Севастополя.

- Специалистов не хватает, и я, врач-хирург, консультирую пациентов по урологическим, проктологическим, сосудистым заболеваниям, - говорит Дуглас Ханса. - Еще в свое личное свободное время езжу в больницу в Красноперекопск, там провожу консультации.

Контракт с ЦГБ Армянска врач заключил, единовременную компенсационную выплату в размере один миллион рублей по федеральной программе "Земский доктор" получил. Дуглас планировал перевезти в Крым свою семью из Краснодара. Но из-за отсутствия ежемесячной компенсации за съем жилья пришлось отложить это событие на неопределенный срок.

По словам Дугласа, компенсация ему положена согласно постановлению Совета министров РК от 4 июня 2018 года N 262 "Об утверждении Порядка возмещения расходов на наем жилых помещений иногородним медицинским работникам".

- В марте 2018 года начал работать, но компенсацию еще ни разу не получал. Зарплата врача небольшая, а еще надо заплатить за съемное жилье и за коммунальные услуги. На жизнь практически ничего не остается, - сетует Дуглас.

Он позвонил на телефон "горячей линии" минздрава. Там ему сообщили, что поскольку Дуглас получил один миллион "подъемных", то компенсация за съемное жилье ему не положена.

Дуглас с этим не согласен - считает, что эти программы между собой не связаны. Возмещение расходов на наем жилья иногородним медработникам осуществляется за счет бюджета РК. А единовременная компенсационная выплата (один миллион) - из федерального бюджета.

Врач написал в декабре обращение на имя главы РК Сергея Аксенова, главы Госсовета Владимира Константинова, министра здравоохранения РК Александра Голенко и в прокуратуру РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о предоставлении ежемесячной денежной компенсации в размере 20 тысяч рублей на аренду жилья. Но ответа пока не получил.

Дуглас все же надеется на возмещение расходов за съемное жилье. Говорит, что без компенсации не сможет больше работать, и ему придется вернуться в Краснодар.

В администрации медучреждения о проблеме молодого специалиста знают и стараются ее решить. В октябре 2018 года руководство больницы направило в минздрав РК документы с просьбой предоставить Дугласу ежемесячную компенсацию, но пока решения нет, хотя все сроки для ответа на такие обращения вышли.

По словам главврача центральной городской больницы Татьяны Райковой, у пациентов жалоб на работу Дугласа Ханса нет - доктор грамотный и доброжелательный.

Татьяна Райкова признает, что в медучреждении дефицит специалистов: не хватает более 50 процентов врачей, в том числе узких специалистов. Вакантны места окулиста, невролога, кардиолога, эндокринолога, фтизиатра. Чтобы получить консультацию этих специалистов, жители вынуждены ехать в Симферополь.

Также не хватает терапевтов, семейных врачей, педиатров. Население Армянска - 24,8 тысячи человек, из них 19 тысяч - взрослые, их обслуживают четыре терапевта. Таким образом, на одного врача приходится более 4,5 тысячи человек, а по норме должно быть - 1,8 тысячи.

В больнице надеются, что программа "Земский доктор" привлечет молодых специалистов. Кроме хирурга, уже приехал врач-гинеколог с Урала. Готов приехать и фтизиатр из Краснодарского края, но только при наличии социальной поддержки, в том числе компенсации за аренду жилья.

К слову, в больнице и поликлинике созданы неплохие условия для работы: в 2000-х годах был сделан капремонт, заменена мебель и установлено новое медоборудование.

Справка "РГ"



Федеральная программа "Земский доктор" действует в Крыму с 2015 года. В том же году в сельскую местность переехали работать 20 человек, в 2016-м - 50, в 2017-м - 55, в 2018-м - 39 специалистов. В 2018 году эта программа распространена и на малые города с населением до 50 тысяч человек. После заключения контракта специалист обязан отработать в сельском медучреждении пять лет. В случае досрочного расторжения договора врач должен вернуть деньги за фактически неотработанный срок.

Позиция минздрава РК

Согласно действующему порядку компенсация расходов на наем жилых помещений Дугласу Ханса не положена, поскольку претендовать на нее могут только врачи с исполненными обязательствами, которые они берут на себя при вступлении в программу "Земский доктор" - а именно истечение предусмотренного договором пятилетнего срока.

Но сейчас министерство здравоохранения РК готовит проект постановления о внесении изменения в Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений иногородним медицинским работникам. Предлагается исключить из подпункта "е" пункта 2.2 части 2 нормы, не дающие права на получение возмещения в период действия договора о единовременной компенсационной выплате по программе "Земский доктор". Указанное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

