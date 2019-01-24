В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу

Резолюция ПАСЕ по ситуации в Керченском проливе показала отношение Европы к заявлениям украинских политиков, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

- Выступая в ПАСЕ, член украинской делегации Алексей Гончаренко предложил "прекратить апеллировать к какому-то праву, к бумажкам, к вечным договоренностям", что выглядит, как минимум, странно в стенах организации, которая отвечает за соблюдение международных договоров, - заявил Белик в комментарии "РГ". - Ради красивого словца украинские политики не в первый раз делают заявления, противоречащие здравому смыслу.

Результатом этого, по мнению депутата, стало принятие мягкой резолюции, за которой вряд ли последуют какие-то действия. В частности, в ПАСЕ не согласились считать задержанных в проливе украинских моряков и сотрудников СБУ военнопленными.

- Термин "военнопленные" был исключен предложенных украинской стороной поправок, - отметил Белик. - Несмотря на зависимость ПАСЕ от позиции США, даже там понимают, что "война" идет только в голове украинских политиков и дипломатов.

Парламентарий считает, что текст резолюции "составлен нейтрально и не содержит жестких формулировок".

- Наверно, только так ПАСЕ могла избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов, - добавил он.