Городские власти крымской столицы сначала лишили этот клочок земли статуса леса, а потом отдали его под частную застройку. Но жители не смирились с произволом и требуют вернуть им место отдыха. На их стороне, кажется, все чиновники, включая главу Крыма, но конца тяжбе так и не видно.

По-тихому не вышло

Отсюда, с окраины Симферополя, открывается потрясающий вид на водохранилище, а между высокими соснами весной и поздней осенью зацветают фиолетовые крокусы. Сосняк в микрорайоне Марьино издавна был излюбленным местном отдыха местных жителей. Подышать на природе свежим воздухом, позагорать, поиграть с детьми сюда приходили целыми семьями. Рядом была детская площадка, а в стороне заросшее кустами старое военное кладбище, закрытое в 1952 году.

Так продолжалось до тех пор, пока в сосняке вдруг не выросли строительные заборы, а экскаваторы не начали копать котлованы под фундамент. Тогда симферопольцы узнали, что их любимая "полянка", как они ласково называли этот пятачок, отдана под строительство особняков неизвестным гражданам. Но еще больше шокировало местных жителей, что у чиновников не дрогнула рука разрешить строительство на кладбище, прямо на могилах. Среди похороненных здесь - и Герой Советского Союза Александр Чеботарев.

- У тех, кто на это решился, нет ни стыда, ни совести, - говорит "РГ" старожил Марьино Валентина Орлова. - Застройщики ночью болгарками срезали кресты на могилах, чтобы днем их разрушить.

Когда стало понятно, что зеленой зоны у марьинцев больше нет, жители района объединились для борьбы за освобождение сосняка. Несколько раз строительной технике перекрывали дорогу, обращались в прокуратуру, писали во все органы власти. В 2011 году противостояние обострилось настолько, что разбираться в ситуации приехал бывший в тот момент главой Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

- Мы тогда перекрыли ялтинскую трассу, встали живой цепью, - вспоминает председатель территориального общественного самоуправления "Марьино-1" Светлана Морозова. - Могилев приехал и обещал во всем разобраться.

Несколько раз марьинцам казалось, что победа уже близка, и застройщики вот-вот уберутся с "полянки", но прошло уже четверть века, а конца борьбе нет.

Сообразили на четверых

А начиналась эта история в далеком уже 1994 году: тогда экс-мэр Симферополя Валерий Ермак своим решением перевел земли на окраине города из лесного фонда в категорию муниципальных, тут же отдав их под застройку некоей гражданке Трофимовой. Делалось это, как всегда в украинский период, непублично, и поначалу никто ничего не заметил. Но вскоре в дело вмешалась природоохранная прокуратура, и первую атаку на "полянку" с ее помощью удалось отбить.

Однако это было только затишье перед новым наступлением. Спустя 11 лет, в феврале 2005 года, сессия горсовета Симферополя своим решением N378 снова забирает земельный участок площадью 0,4 гектара у Пионерского лесничества и переводит его в категорию жилой и общественной застройки. В апреле того же года депутаты утверждают проекты землеустройства, разрешая строительство на этом участке, разделенном на четыре части.

Дальше все происходило по классической схеме, когда нужно спешно замести следы в сомнительной с точки зрения закона сделке. Выделенные участки пропустили через куплю-продажу. По данным Госкомрегистра Крыма, таких сделок состоялось около 10. Можно было начинать строительство. С чиновниками и депутатами застройщикам удалось договориться легко. Но вот на жесткое сопротивление местных жителей они явно не рассчитывали.

После акций протеста граждан против застройки снова вмешалась прокуратура Крыма, подтвердившая, что горсовет превысил свои полномочия, отдавая эту землю. В декабре 2011 года по иску природоохранной прокуратуры Хозяйственный суд АРК отменил решение горсовета о передаче земли и вернул ее государству. В 2012 году Киевский районный суд города уже по иску Симферопольского лесоохотничьего хозяйства снова восстановил законность. Застройщиков обязали привести землю в исходное состояние. В августе того же года Симферопольский лесхоз обратился в службу судебных приставов с просьбой открыть производство для истребования земельных участков у Сергея Ушкова, Александра Артюшенко, Ирины Желудковской и Амбарцума Саядяна.

Казалось, вот оно торжество закона и справедливости. Но исполнять свои обязанности украинские приставы не спешили, а хозяева недостроев тем более не собирались их сносить. Дальше все было как в сказке с плохим концом. После событий Крымской весны двое из четырех владельцев земельных участков на марьинской "полянке" подали иски в суд и в 2014 году восстановили свои права на землю. По сведениям местных активистов, это Артюшенко и Ушков.

- По нашим данным, они собираются строить здесь гостиницу, - утверждает активистка Елена Куклина.

Заблудились в трех соснах

Следующий акт этой драмы разыгрался уже в российском Крыму. В феврале 2015 года на улицу Промышленная в Марьино, где находится "полянка", приезжал Сергей Аксенов, объявивший войну самостроям, махинациям с участками и земельному произволу местных властей. Глава Крыма был возмущен действиями симферопольских депутатов, отдавших зеленую зону под ИЖС, и потребовал отменить незаконное решение. Говорят, Сергей Валерьевич при этом не скрывал эмоций и не выбирал выражений.

Но депутаты горсовета не только не отменили противоречащие закону решения своих предшественников, но в утвержденном ими в 2016 году Генплане снова присвоили "полянке" статус ИЖС. Теперь тяжбу с застройщиками по новому кругу ведет уже министерство экологии и природных ресурсов РК. Иск подан в апреле 2018 года, и точка в деле до сих пор не поставлена. Активисты "Марьино-1" обращались во все инстанции, от администрации города до Госкомрегистра. И все оправдывают свое бездействие "недостаточностью полномочий" для сноса незаконных строений. В Минстрое РК марьинцам ответили, что в Симферополе создана зона с особой архитектурно-планировочной организацией площадью 20386 квадратных метров. И снос незаконных строений в таких зонах возможен без решения суда. В министерстве пообещали разобраться с незаконной стройкой в 2018 году, но обещание так и не выполнили. В начале января в горсовете состоялись общественные слушания проекта перевода зеленых зон на окраинах города в категорию городских лесов. И снова "полянку" Марьино исключили из общего перечня.

- Городские леса - это вновь создаваемая у нас категория зеленых насаждений, - пояснил заведующий отделом лесного реестра Минэкологии РК Василий Мархай. - Мы включаем в нее только те зоны, где нет застройки и спорных объектов. А на улице Промышленной как раз тот случай, когда идет судебный процесс.

Сейчас стройка на "полянке" заморожена. За забором не видно ни хозяев, ни охраны. Надолго ли это затишье, местные жители не знают, но сдаваться они точно не намерены.

- Если мы все эти годы не сдавались, то теперь тем более не отступим, - говорит активистка Анна Сиволап. - Пусть и застройщики, и чиновники знают, что закон и правда на нашей стороне, и мы вернем наш лес, вернем нашу "полянку". Никакой гостиницы здесь не будет.

Кстати

Под требованием освободить участок леса на улице Промышленной в Симферополе поставили свои подписи 700 жителей микрорайона Марьино. В действительности готовых подписать петицию горожан гораздо больше. Не менее 2000 жителей отстаивают свои законные права на зеленую зону, свободную от застройки.

Цитата

Из обращения ТОС "Марьино-1" к главе администрации Симферополя Наталье Маленко:

"Несмотря на поддержку со стороны главы Республики мы столкнулись с непониманием и нежеланием оказать помощь со стороны администрации города. Всеми своими действиями администрация пытается узаконить строительный беспредел! Мы слышим только обещания, но не видим конкретных действий для сохранения земель лесного фонда Симферополя. Ведь земельные участки были выделены не обездоленным гражданам, войну с жителями ведут вполне обеспеченные украинские бизнесмены. Почему наши дети должны лишаться детской площадки, а старики места отдыха, только потому, что кто-то благодаря своим связям решил построить очередную гостиницу?"