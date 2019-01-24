В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства

13 февраля в Главном медиацентре сочинского Олимпийского парка пройдут День молодежного предпринимательства и форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Мероприятия состоятся на площадке проведения Российского инвестиционного форума.

Значительная часть программы Дня молодежного предпринимательства будет посвящена цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках мероприятия планируются деловые сессии, на которых участники обсудят проблемы разницы поколений для рынка труда и особенности формирования культуры отечественного предпринимательства.

Кроме того, планируется проведение таких практических мероприятий, как деловая игра-модель привлечения инвестиций в регионы и практический трек по IT-предпринимательству.

В целом проведение Дня молодежного предпринимательства станет уверенным шагом в сторону налаживания диалога молодых предпринимателей с властью. Участниками мероприятия в этом году могут стать молодые бизнесмены, представители общественных организаций, а также студенты в возрасте от 18-30 лет.

Второе мероприятие - форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+" - пройдет в этот же день и будет посвящен увеличению продолжительности здоровой жизни в нашей стране.

Подробная программа мероприятий опубликована на сайте Российского инвестиционного форума, организатором выступает Фонд Росконгресс.