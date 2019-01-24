Новости

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тыс рублей 18:31
Лидеры России и Болгарии обсудили вопросы энергетики 18:28
Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя 18:22
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске 18:11
В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 18:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства

13 февраля в Главном медиацентре сочинского Олимпийского парка пройдут День молодежного предпринимательства и форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Мероприятия состоятся на площадке проведения Российского инвестиционного форума.

Значительная часть программы Дня молодежного предпринимательства будет посвящена цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках мероприятия планируются деловые сессии, на которых участники обсудят проблемы разницы поколений для рынка труда и особенности формирования культуры отечественного предпринимательства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России

Кроме того, планируется проведение таких практических мероприятий, как деловая игра-модель привлечения инвестиций в регионы и практический трек по IT-предпринимательству.

В целом проведение Дня молодежного предпринимательства станет уверенным шагом в сторону налаживания диалога молодых предпринимателей с властью. Участниками мероприятия в этом году могут стать молодые бизнесмены, представители общественных организаций, а также студенты в возрасте от 18-30 лет.

Второе мероприятие - форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+" - пройдет в этот же день и будет посвящен увеличению продолжительности здоровой жизни в нашей стране.

Подробная программа мероприятий опубликована на сайте Российского инвестиционного форума, организатором выступает Фонд Росконгресс.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Политический кризис в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске