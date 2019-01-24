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24.01.2019 17:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премию Бажова получил обозреватель "Российской газеты"

Текст: Ксения Дубичева
В Екатеринбурге вручили премию имени Павла Бажова - дважды юбилейную: исполнилось 20 лет со дня ее учреждения и 140 лет со дня рождения писателя. Лауреатом открытого чемпионата по литературе стал обозреватель "Российской газеты" Дмитрий Шеваров. Награду имени патриарха уральской литературы он получил за "Календарь поэзии". В день вручения премии эту еженедельную просветительскую рубрику опубликовали в "РГ-Неделе" в 536-й раз.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Это непростая история, - рассказывает о начале долгоиграющего проекта Дмитрий Шеваров. - Газетным публикациям предшествовала большая работа, что называется, для души: я составлял антологию русской поэзии, около двенадцати лет собирал стихи, и мне хотелось поделиться тем, что бросает свет вечности на нашу быстротекущую жизнь. В 2010-м я нашел единомышленников в "Российской газете".

Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
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По его мнению, день рождения того или иного стихотворения - не менее важная дата, чем день рождения поэта. Как утверждает Дмитрий Шеваров, пик творческой активности русских поэтов не обязательно приходится на осень, как у Пушкина: "Они успешно творят в и другие времена года, - это зависит от возраста, от того, когда родился сам поэт…". При подготовке "Календаря" автору удалось совершить несколько открытий - датировать отдельные произведения, уловить закономерности психологии творчества, найти удивительные и необъяснимые совпадения. Скажем, с разрывом в год, но в один и тот же день - шестого июня - Ахматова и Ходасевич написали стихотворение "Уединение".

- Невольно задаешься вопросом: что именно вызвало потребность в таких строках накануне мировой войны? Ведь поэты улавливают в атмосфере и выражают нечто, возможно, не до конца осознанное, - говорит Дмитрий Шеваров.

Кстати, примерно по этому же поэтическому принципу жюри Бажовской премии отбирает лауреатов: их произведения - это определенный срез состояния и перспектив современной русской словесности. Так что премированный "Календарь поэзии" можно считать свидетельством дефицита поэзии.

Фото: Портрет работы Зинаиды Серебряковой / Из архива автора
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- Сейчас нашей жизни ее не хватает, - признает председатель жюри Бажовского конкурса, доктор филологических наук Леонид Быков. - Примерно об этом же последний роман другого бажовского лауреата Алексея Сальникова. Его герой говорит о том, что сейчас поэзию как наркотик запретили.

Всероссийская литературная премия имени Бажова учреждена в прошлом веке, в 1999-м, не только знак уважения к писателю, но и как стимул литературной деятельности в русле заложенных им традиций. На соискание 20-й премии представили 79 книг прозы, поэзии, публицистики и 17 просветительских проектов. И хотя она считается уральской, география ее авторов - от Дальнего Востока до Поморья, плюс США, Германия, Израиль и так далее. В разные годы Бажовской премией отмечали произведения таких мастеров как Владислав Крапивин, Алексей Иванов, Ольга Славникова, Николай Коляда, Игорь Сахновский и других.

Лауреаты 2018 года:

В номинации "Мастер. Проза" - Алексей Сальников (Екатеринбург) с романом "Опосредованно"; "Мастер. Поэзия" - Алексей Остудин (Казань) с книгой стихотворений "Вишневый сайт"; "Мастер. Публицистика" - Дмитрий Шеваров (Москва) с "Календарем поэзии". В номинации "Польза дела" - интегративный челябинский проект 1980 - 2018 года "Антология современной уральской поэзии", продюсер - Марина Волкова, автор проекта - Виталий Кальпиди.

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