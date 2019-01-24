Новости

Карлос Гон ушел с поста главы Renault 10:21
Физик назвал три простых способа уничтожить Землю 10:21
Депутаты одобрили отставку главы Читы 10:20
В столкновении автобусов под Воронежем погиб человек 10:17
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault 10:15
Из Беларуси в Европу можно улететь за 10 евро 10:11
Во Владивостоке из загоревшейся школы эвакуировали 300 человек 10:08
В Москве прогремел взрыв в многоэтажке 10:03
Медведев не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 10:03
В двух районах Самары введен режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе 10:03
СМИ: Силовики пришли с обыском в мэрию Нефтеюганска 10:00
В Уфе увеличилось число госпитализированных детей-олимпиадников 09:36
Под Самарой миротворцы ЦВО получили беспилотники для дальней разведки 09:27
Выжившей в Уральских горах туристке ампутировали ступни 09:22
Бизнес призвал изменить систему страховых взносов для ИП на "упрощенке" 09:10
Финский фанат гонок собрал видеоподборку аварий BMW 09:05
Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах 09:02
Под Москвой поезд остановился из-за сильного мороза 08:55
Эрдоган поддержал Николаса Мадуро 08:36
Ученые предложили новое объяснение смерти Александра Македонского 08:06
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег 07:44
Не менее 13 человек погибли во время протестов в Венесуэле 07:35
Тимошенко пообещала Украине энергетическую свободу 07:23
Четырехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Нью-Дели 07:13
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа 07:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Силовики пришли с обыском в мэрию Нефтеюганска

Текст: Екатерина Призова
Фото: Михаил Рогозин/ТАСС Фото: Михаил Рогозин/ТАСС
Фото: Михаил Рогозин/ТАСС

Следственно-оперативные мероприятия проходят в кабинетах администрации Нефтеюганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах автономного округа.

В Чехове прошли обыски у начальника полиции

Пока нет официальной информации, с чем именно связана активность спецслужб. Отвечая на вопрос о том, действительно ли идет обыск, источник ограничился кратким "да, это так".

В мэрии города происходящее пока также не комментируют.

Нефтеюганск - третий после Сургута и Нижневартовска по размеру город Югры (население - более 126 тысяч человек). Глава - Сергей Дегтярев - уроженец Екатеринбурга, руководителем Нефтеюганска был избран в 2016 году.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами
Глава Читы объяснил причину своей отставки
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября