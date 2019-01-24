СМИ: Силовики пришли с обыском в мэрию Нефтеюганска

Следственно-оперативные мероприятия проходят в кабинетах администрации Нефтеюганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах автономного округа.

Пока нет официальной информации, с чем именно связана активность спецслужб. Отвечая на вопрос о том, действительно ли идет обыск, источник ограничился кратким "да, это так".

В мэрии города происходящее пока также не комментируют.

Нефтеюганск - третий после Сургута и Нижневартовска по размеру город Югры (население - более 126 тысяч человек). Глава - Сергей Дегтярев - уроженец Екатеринбурга, руководителем Нефтеюганска был избран в 2016 году.