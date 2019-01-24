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24.01.2019 07:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Очеловечить расчетку

Тюменцы настаивают на перезапуске мусорной реформы
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 14(7772)
После рождественских каникул в Тюменской области разгорелась - неожиданно для властей - жаркая полемика по поводу правильности расчета платы за вывоз, сортировку и утилизацию бытовых отходов. То есть тарифы утверждены, реформа, казалось бы, небезуспешно стартовала, и сразу же ее экономический механизм поставлен под сомнение.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В регионах УрФО нет мусорного коллапса, отходы регулярно вывозятся, но тарифы вызывают много вопросов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В регионах УрФО нет мусорного коллапса, отходы регулярно вывозятся, но тарифы вызывают много вопросов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Выстраивать конструктивный диалог" между жителями, бизнесом и чиновниками взялись общественные палаты города и региона. Между тем в дискуссии участвуют - главным образом в сетевых сообществах - тысячи человек. К ним подключился и губернатор Александр Моор: он сначала попросил подчиненных подумать о возможности введения гибких и льготных тарифов, высказал личную позицию, а на днях предложил тюменцам проголосовать за наиболее приемлемый, на их взгляд, вариант.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Чтобы понять суть разногласий, надо вернуться в прошлое. С горожан издавна взимали плату за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) исходя из площади квартиры. Никто не возражал, тем более что тариф был низким - 1,82 рубля за квадрат. В ноябре 2017-го он увеличился в Тюмени сразу в два с лишним раза. Кураторы жилкомхоза объясняли: нормативы безбожно устарели, тогда как объем мусора, как показали контрольные замеры, намного вырос. В нынешнем январе тариф увеличился менее чем на треть, достигнув 5,04 рубля. На фоне многих других регионов вполне сносно. Из-за чего люди взволновались? Судя по многочисленным откликам и комментариям в интернете, в основном возроптали владельцы вместительных квартир и частных домов. Они недоумевают, почему, к примеру, четверо живущих в однушке площадью 35 квадратных метров должны платить втрое меньше, чем двое обитателей квартиры в 100 квадратов. "Мусор производит человек, а не жилплощадь!" - таков лейтмотив призывов изменить принцип тарифообразования и присоединиться к большинству регионов, где "берут с человека".

Самыми обиженными оказались хозяева индивидуальных строений, которые прежде платили "по факту", исходя из заполняемости контейнеров, а теперь обязаны наравне со всеми рассчитываться за метраж. "Это настоящий грабеж!" - не скрывает эмоций жительница Березняковского микрорайона Светлана Бачурина. Она обращает внимание на то, что в частном секторе люди пищевые отходы не выбрасывают - пускают на компост, макулатуру сжигают в банных печах. По той же причине в печали и тревоге садоводы. Все они настаивают на замене единого тарифа дифференцированным.

"Мусор производит человек, а не жилплощадь!" - таков лейтмотив призывов изменить принцип тарифообразования и присоединиться к большинству регионов

Гендиректор ООО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО - единственный региональный оператор) Константин Фрумкин утверждает:

- Уровень образования отходов в значительной мере зависит от уровня потребления. И размер занимаемой площади с ним прямо связан.

Бесспорное преимущество новой системы он видит в резком сокращении вывоза ТКО на нелегальные площадки. В первой декаде января оператор принял отходов на 40 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причина проста: сейчас деньги за доставку мусора перечисляются только после его взвешивания на пункте приемки. Единые правила обращения с ТКО на всей территории области должны свести к минимуму сброс домашнего хлама в ближайших лесных массивах, полях, оврагах: ведь услуга оплачена, экономить на контейнере нет резона.

- В 2018 году примерно 35 процентов владельцев частных домов имели договоры на вывоз мусора. А куда его девали все остальные? - задает вопрос, похожий на риторический, Александр Моор.

Фото: Сергей Куксин
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Для замгубернатора Вячеслава Вахрина равные условия оплаты - идеальный инструмент администрирования. Однако, судя по его словам, без введения гибких элементов расчетов уже не обойтись. Один из них предполагает "вычитание" из общей площади частного строения технических помещений. Другой - оплату по факту, то есть по мере заполнения контейнеров. Правительство планирует освободить от мусорного "налога" пожилых людей. Вместе с тем Вахрин не говорит об отказе от "платы с метра".

Похоже, этот принцип в целом позволит собирать максимум средств. Воспользуемся сводными данными портала ГОС ЖКХ. Если они верны, общая площадь многоквартирного жилого фонда региона составляет около 21 миллиона квадратных метров, зарегистрировано в нем порядка 600 тысяч человек. При взимании с квадрата в кассу поступит за месяц более 105 миллионов рублей, при взимании с человека (ориентировочно тариф составит 150 рублей) - 90 миллионов. По отношению к частным домам разница будет куда больше. По расчетам молодого ученого, инженера Аркадия Каюгина, норматив в привязке к площади способен принести годовой выигрыш в миллиард рублей.

Чиновники дают понять, что действующий тариф выгоден семьям, у которых квартиры скромные. Таковых большинство. Это механизм своеобразного социального перераспределения. Однако его противники весьма активны. Из двух предложенных губернатором на странице "ВКонтакте" вариантов ответа на вопрос, какой тариф справедливее - за квадратный метр или с человека, за второй на утро вчерашнего дня проголосовало свыше 85 процентов (около 13 тысяч пользователей).

Фото: depositphotos.com
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О снижении экономически выверенного тарифа в коридорах власти и речи не заходит. В его составе ровно половина, 2,52 рубля, причитается регоператору - за обработку и сортировку ТКО, захоронение части отходов на полигоне и организацию деятельности предприятия. С ТЭО, напомню, правительство региона заключило в свое время концессионное соглашение о строительстве группы мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных заводов. Запущен, не без опоздания, пока один завод - близ Тюмени, стоимостью 1,7 миллиарда рублей, с численностью персонала 250 человек. На нем извлекают, разделяют по фракциям и брикетируют вторсырье для последующей продажи переработчикам (только на юге области, по информации департамента недропользования и экологии, 22 такие компании). С вводом в эксплуатацию линий сортировки регоператор монополизировал сбор пластиковой тары, которой до января занимался мелкий бизнес. Тема раздельного сбора мусора ушла в прошлое, правда, ТЭО мечтает о том, чтобы в перспективе пищевые отходы жители выбрасывали в отдельные емкости.

В течение года концессионер планирует реализовать до 140 тысяч тонн вторсырья. Тюменцев уверяют: предполагаемая выручка, 220-250 миллионов рублей, учтена в тарифе. Иначе он был бы заметно выше. Однако гарантий успешных продаж никто не дает: все зависит от рыночного спроса и объема предложения - сортировочных заводов в РФ уже десятки.

Ну а правительство области намерено в ближайшие дни внести - с учетом мнения общественности и рекомендаций экспертов - корректировки в правила обращения с ТКО. Александр Моор готовится вновь обсудить болезненный вопрос на встречах с депутатами регионального парламента, гордумы, членами общественных палат. "Сейчас мы еще можем принять любое решение", - обнадеживает губернатор.

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