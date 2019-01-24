Задержан мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев

Главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева задержали в четверг утром, в начале рабочего дня. Практически сразу в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. Работали следователи главного управления СКР и сотрудники ФСБ.

Долгое время правоохранители не давали никаких комментариев журналистам. Первая неофициальная версия, которая появилась в региональных СМИ, - "задержан за превышение должностных полномочий и взятку". В самой мэрии Нефтеюганска встревоженные сотрудники отказывались давать хоть какие-то комментарии происходящего.

По иронии, когда правоохранители на время перекрыли все входы и выходы в здание для следственных действий и опроса чиновников, на дверях мэрии появилась табличка "Учреждение закрыто в связи с дератизационной обработкой".

Сергей Дегтярев руководит Нефтеюганском третий год. Прежде был замом спикера Думы Югры. Фото: admhmao.ru

По предварительной информации, задержание главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева может быть связано со скандалом вокруг земли в микрорайоне 9А. Речь идет о продаже крупного участка земли, почти в 50 тысяч квадратных метров, московской компании. При кадастровой стоимости актива почти в 250 миллионов рублей к предприятию он отошел ей по цене чуть больше одного миллиона, по 24 рубля за квадратный метр.

Как сообщил источник, этот участок продавали под жилье, а потом планировали перепродать за 250 миллионов под строительство торгового центра. Есть версия, что именно за лоббирование интересов застройщика Сергею Дегтяреву дали взятку, сообщил анонимный источник.

"РГ" пыталась связаться с руководством компании, но в приемной отказались давать комментарии, сообщив, что "вообще не понимают, о чем речь".

Еще одна из распространенных версий, Сергей Дегтярев что-то не поделил со своим бывшим вице-мэром, которого отправил полгода назад в отставку. И якобы задержание было спровоцировано бывшим коллегой. Так это или не так, на момент подписания номера в печать официального подтверждения не получило.

О самом главе Нефтеюганска Сергее Дегтяреве известно, что ему 46 лет, женат и имеет двух детей. Руководит городом третий год. До этого был заместителем председателя Думы ХМАО - Югры, председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. Образование юридическое, закончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге по специальности "Юриспруденция".

Главу Нефтеюганска задержали в начале рабочего дня. Практически сразу в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски

Большинство из опрошенных "РГ" жителей Нефтеюганска характеризуют главу, как руководителя "крайне среднего". "Вечно в городе какие-то скандалы, то из-за недостатка воды, то из-за проблем с вагон-городками, а ведь это третий по величине город в Югре. У нас больше 120 тысяч жителей. И город, в общем-то, небедный, - одна из нефтедобывающих столиц региона", - заметил югорчанин Олег Бочкарев. "Давно пора было чисткой заняться, горд тухнет", - резюмировала Ольга Белецкая.

По данным на момент подписания номера, официальной версии задержания Сергея Дегтярева не было.

Сгубили взятки

Сразу трое полицейских подмосковного Чехова задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что двоих офицеров взяли на взятках. "Установлено, что старший инспектор отделения исполнения административного законодательства ОМВД получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей от предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе", - рассказала Татьяна Петрова.

А начальнику отделения по борьбе с организованной преступностью отделения уголовного розыска инкриминируется получение 90 тысяч рублей от гражданина за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности.

В подмосковном полицейском главке не скрывают, что задержанные будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. То есть получат немаленькие сроки лишения свободы за коррупцию. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290. Речь идет о вымогательстве взятки.

К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители. Впрочем, начальник чеховской полиции тоже задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. К начальнику ОМВД России по городу Чехов в дом пришли с обыском по делу о взятках, которые брали его подчиненные. А нашли пистолет Макарова со спиленными номерами. В магазине - четыре боевых патрона. В итоге следователь задержал начальника "по подозрению в незаконном обороте оружия" - часть1 статьи 222 УК РФ.

Подготовил Михаил Фалалеев

Тем временем

В Забайкалье подал в отставку глава Читы Анатолий Михалев. О решении градоначальника сложить с себя полномочия официально стало известно накануне. Хотя разговоры об отставке ходили уже давно. Как заявил сам глава, решение он принимал, руководствуясь "личными обстоятельствами".

- Нас это не касается, это дела Думы, мы работаем в прежнем режиме, - заявили "РГ" в администрации Читы.

В аппарате Думы же пояснили, что Михалев остается депутатом. Решать, кто заменит его в кресле председателя, народные избранники будут в конце месяца. Кресло под Анатолием Михалевым зашаталось прошлым летом, когда Забайкалье после сильнейших дождей накрыло паводком. Жители частного сектора Читы, где расположена дача чиновника, обвинили его в том, что пользуясь служебным положением, Михалев пытался спасти свое приусадебное хозяйство. Для чего выделил несколько грузовиков со щебнем для отсыпки дома. И это на фоне того, что ливни затопили половину города, снесли несколько мостов. А власти города не смогли даже вовремя информировать людей о надвигающемся катаклизме. Пока трудно сказать, связано ли решение градоначальника уйти в отставку с этой историей.

Анатолий Михалев находился на руководящих должностях в столице Забайкальского края еще с начала 2000-х годов. Несколько раз переизбирался в качестве главы города. В 2014 году прямые выборы градоначальника в Чите отменили. Текущая хозяйственная деятельность легла на плечи главы администрации города - сити-менеджера. Должность же Михалева официально стала называться "глава городского округа, исполняющий полномочия председателя городской Думы".

Подготовил Алексей Бондарев (Чита)