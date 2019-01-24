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Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 21:18
Рубрика: Общество

Не откладывай на завтрак

Корреспонденты "РГ" выяснили, кто и чем кормит зарубежных школьников
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)

"РГ" изучила мировой опыт и выяснили, как организовано питание в школах и детских садиках в других странах. Например, в США школьников пытаются отучить от фастфуда, а в Латвии предложили давать обеды за хорошие оценки.

За обед все платят по-разному

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
За общепит во французских школах отвечают местные власти. К примеру, организацией питания учеников средней школы занимаются департаменты, а старшеклассников (это лицеи. - Прим. ред.) - регионы.
Проверить качество обедов в средней школе города Лаваль довелось президенту Франции Макрону. Фото: REUTERS

На эти цели идет часть бюджетных ассигнований, которые они получают в централизованном порядке из министерства образования. Как правило, из этих средств оплачивается персонал школьных столовых, закупка необходимого оборудования и прочие сопутствующие расходы. Причем в городских муниципалитетах имеются службы школьного питания, в ведении которых находятся многие "съестные" вопросы. В частности, закупка продуктов, гигиена и т.д. Муниципальные работники вместе с администрацией школ также несут ответственность за качество еды.

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Помимо этого надзор осуществляется представителями двух государственных структур. Во-первых, это инспекторы ветеринарной службы. Они проверяют свежесть продуктов, санитарию кухонь и столовых. Во-вторых, контролеры Генеральной дирекции по вопросам потребления, конкуренции и борьбы с мошенничеством, которая относится к министерству экономики и финансов. Проверки проводятся регулярно, чаще всего без какого-либо оповещения.

Отметим, что во французских школах нет завтраков, а только обеды. Как правило, в полдень, на что отводится перерыв между занятиями в 30 минут. Во многих учебных заведениях обеды готовят на месте или же привозят из специально созданной муниципальной структуры. Правда, кое-где к школьным столовым допускают частные компании (на них приходится не больше четверти рынка этого общепита). Минобразования четко определено, каким должен быть обед. Главное блюдо - 4-5 вариантов с гарниром, молочный продукт (например, йогурт), несколько видов закуски или десертов. Вода и хлеб без ограничений.

В начале каждого учебного года родители должны предоставить полную информацию о зарплате, социальных дотациях, а также налоговые декларации

Во что обходится школьное питание родителям? У всех по-разному. Дело в том, что цена обеда напрямую зависит от семейного дохода. В начале каждого учебного года родители должны предоставить полную информацию о зарплате, социальных дотациях, если таковые имеются, а также налоговые декларации. На основе этих данных и с учетом количества членов семьи вычисляется так называемый семейный коэффициент. Поэтому, к примеру, в Париже безработный, получающий пособие от государства, будет платить за обед сына или дочки минимальную сумму в 0,13 евро, а состоятельный адвокат за посещение его отпрыском столовой заплатит 7 евро, и это верхний предел. В среднем же по Парижу это 2,5-3 евро.

Сколько вешать в "цифре"

Текст: Алексей Чуриков (Бразилия)
Все государственные школы Бразилии кормят своих учеников в обязательном порядке. В стране уже более 60 лет действует национальная программа школьного питания, гарантирующая поступление бюджетных средств во все государственные детские образовательные учреждения. В последние годы ей на подмогу приходят современные технологии в рамках "Цифровой школьной кухни".

Бюджетные деньги используются для закупки продуктов, напитков, обустройства столовых и других нужд. Контроль за правильностью расходования средств и качеством приготовленной пищи осуществляется различными ведомствами, в первую очередь министерством образования, а также обществом - через советы школьного питания. Проверяющими органами выступают счетная палата и министерство внутренних дел. На каждого детсадовца и школьника в сутки выделяется 1 реал и 07 сентаво, это около 19 рублей. Но в реальности на детское питание тратится гораздо больше, это связывают с крайней неэффективностью из-за массы бюрократических процедур, которые школа обязана соблюдать.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Бразилия - большая страна, состоящая из 27 штатов, в которых не только действуют свои законы и правила, но и существуют радикальные отличия от региона к региону в рационе питания населения. Поэтому каждое образовательное учреждение наделено правом составлять собственное меню, исходя из доступности тех или иных продуктов и, конечно, гастрономических предпочтений детей. При этом в обязательном порядке должны соблюдаться установленные PNAE диетические нормы, а само меню может быть одобрено только после проверки диетологом. Школьное меню очень разнообразно. Где-то основу ежедневного рациона составляют рис и мясо курицы, в другой части страны - фасоль, ямс и говядина. Все порции сопровождаются небольшим количеством сезонных овощей и фруктов, из напитков предлагают молоко и другие напитки на его основе, натуральные соки, а в некоторых местах и кокосовую воду. Любая газировка запрещена.

В частных школах родители оплачивают питание самостоятельно. Учащимся также разрешается приносить еду из дома, и многие этим пользуются. Родители стараются разнообразить питание своих чад любимыми продуктами ребенка - йогуртами, орехами, приготовленными дома сэндвичами и выпечкой. Некоторые даже укладывают в ланч-бокс охлаждающие элементы, чтобы сохранить свежесть овощных и фруктовых салатов.

Школьное меню в Бразилии очень разнообразно. Где-то основу ежедневного рациона составляют рис и мясо курицы, в другой части страны - фасоль, ямс и говядина

В последние годы руководство многих штатов стимулирует внедрение цифровых технологий в систему организации питания в государственных образовательных учреждениях. Такой подход позволяет сэкономить средства и усилить контроль как за качеством продуктов, так и за правильностью расходования бюджетных денег. Проблемой является отсутствие электронного учета продуктов и сроков их хранения и несоответствие блюд утвержденному меню, а также логистика - своевременная доставка всех продуктов из меню в нужный день. Случается, что школьным столовым приходится импровизировать, а это сказывается на качестве детского питания. "Цифровая школьная кухня" призвана решить и этот вопрос.

На соль и калории в американском школьном меню установлены ограничения

Текст: Игорь Дунаевский
Американские дети вот уже более полувека завтракают в школах за счет федеральной программы субсидий (англ. School Breakfast Program. - Прим. ред.), реализуемой по каналам министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов. Участвовать в ней могут и государственные школы, и некоммерческие частные, а также другие организации, предоставляющие услуги по уходу за детьми.
Во многих американских школах сейчас пытаются отучить подрастающее поколение от фастфуда. Фото: iStock

Ежегодно субсидируемые завтраки получают около 16 миллионов маленьких американцев. В 2018 финансовом году на реализацию программы в бюджете страны заложили 4,7 миллиарда долларов.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Вступающая в программу школа предоставляет бесплатные завтраки детям из тех семей, чей суммарный доход не превышает 130 процентов от официально установленного порога бедности: в 2018 году этот порог составлял около 25 тысяч долларов для семьи из четырех человек. Для отпрысков семей, чей доход находится в пределах 130 и 185 процентов от уровня бедности, питание предлагается по льготной стоимости. Ну, а дети более состоятельных родителей оплачивают завтрак полностью.

Школа со своей стороны получает от федеральных властей компенсацию за каждый поданный завтрак. За бесплатный - 1,79 доллара, за льготный - 1,49 доллара, а за полностью оплаченный - 31 цент. В школах на Аляске и Гавайских островах размер компенсаций больше.

Меню должно соответствовать диетическим рекомендациям, которые немного различаются для начальных, средних и старших классов

Меню должно соответствовать диетическим рекомендациям, которые немного различаются для начальных, средних и старших классов. В утренний рацион ребенка должны входить овощи и фрукты, блюда с высоким содержанием цельнозерновых продуктов, мяса или его заменителей, молоко. Установлены ограничения на содержание соли, калорий и жиров. Конкретный перечень блюд каждая школа или школьный округ определяют самостоятельно.

Бесплатный ланч для выпускника

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее считается, что завтрак школьники должны есть дома, но вот в отношении обедов существует развитая система государственной поддержки.

Стоит отметить, что образование для детей в течение девяти лет является обязательным, это так называемая школа начальной ступени (шесть классов. - Прим. ред.) и средней ступени. Оставшиеся три года в школе высшей ступени не обязательны, хотя большинство корейских детей учатся 12 лет.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Основная господдержка распространяется на обеды, а не на завтраки, школьникам в первые девять лет обучения с утра раздают по 200 мл молока. Что касается обедов, существуют некоторые различия в зависимости от конкретного региона, но, к примеру, в Сеуле питание для школьников начальной и средней ступени бесплатное, тогда как за обеды в классах высшей ступени платят по 100 тысяч вон в месяц (около 89 долларов. - Прим. ред.). Впрочем, в последнее время и учеников выпускных классов высшей ступени стали кормить обедами бесплатно. Считается, что ребята тратят все время на подготовку к ЕГЭ, а потому надо всем гарантировать нормальное питание.

Обеды вкусные и качественные. Самые младшие школьники обычно питаются прямо в классах, самостоятельно накладывая еду на подносы, тогда как ребят из средней и высшей ступеней кормят в столовых.

Накормят отличников

Текст: Екатерина Забродина
В Латвии широкий резонанс вызвала инициатива депутатов Кримулдской городской думы, постановивших обеспечивать бесплатными обедами, которые раньше не предусматривались, учеников местных школ - но только за хорошие оценки.
Депутаты предложили давать бесплатные обеды только за хорошие оценки. Фото: iStock

По задумке законодателей льгота будет распространяться лишь на тех школьников, чья успеваемость за 2018/2019 учебный год составит не меньше 7,5 балла. Как передает латвийский портал Vesti, на каждый обед предлагается выделить из бюджета 1 евро 90 центов. В министерстве здравоохранения и в службе контроля качества образования Латвии инициативу не поддержали - мол, процесс обучения нельзя увязывать с потребностями детей в еде, поощрять их надо совсем иначе. Да и учителям при выставлении оценок пришлось бы переживать, что от их решения зависит доступ ученика к провианту. Однако глава самоуправления Линард Кумскис настаивает на своем. В интервью изданию Diena он заявил, что государство должно "тратить больше денег на тех, кто лучше учится", потому что от отличников, по его мнению, будет впоследствии больше пользы. Разумеется, родительское сообщество в соцсетях обрушилось на депутатов, предлагая "кормить лишь тех, кто принимает общественно полезные законы". "Беда в разделении детей. Если у вас в семье один ребенок напишет контрольную на "отлично", а второй получит "неуд", вы второго кормить тоже не станете?", "Бесплатные обеды надо предлагать семьям нуждающихся, других вариантов нет", - возмущаются граждане. Некоторые отмечают, что подобные идеи прижились бы в древней Спарте, где "неуспешных детей сбрасывали со скалы".

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Вообще бесплатные обеды в Латвии предусмотрены в начальной школе - затраты на них компенсирует государство. Как пишут СМИ, вот уже много лет эта статья бюджета формируется из расчета 1 евро 42 цента за порцию. Дальше все зависит от возможностей регионов. Например, с 2016 года Рижская мэрия взяла на себя расходы на еду для учащихся средней школы - с 5-го по 9-й класс. А с этого учебного года в республике действуют новые стандарты меню для школ и детских садов. Их разработали с учетом советов диетологов и Всемирной организации здравоохранения. Так, из рациона убрали "блюда повышенной энергетической ценности", добавили больше фруктов и овощей. Правда, родители жалуются, что их чада не наедаются свеклой и фасолью и, придя домой, первым делом просят поесть.

А на полдник - пицца

Текст: Нива Миракян (Рим)
В большинстве итальянских школ в первую половину дня предусмотрен перерыв на меренду - второй завтрак и полдник. Его дети могут приносить из дома в специальных коробочках, и тогда ответственность за содержание "боксов" целиком и полностью несут родители, которые признаются, что довольно часто спустя рукава относятся к этому важному вопросу, либо приобрести в школе, что обойдется родителям от двух до трех евро в день.
Фото: depositphotos.com
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Согласно опросам, около 80 процентов итальянских мам и пап предпочитают давать ребенку на завтрак и полдник бутерброд с прошутто - итальянской ветчиной - или сыром и колбасой либо в лучшем случае готовые полдники - булочки, печенье, бисквиты. И, конечно, самый любимый маленькими итальянцами полдник - пицца и пресная лепешка фокачча.

Некоторые итальянские родители предпочитают доверять питание своих чад образовательным учреждениям, которые при помощи диетологов стараются подобрать, опираясь на вкусовые предпочтения учащихся, максимально сбалансированное меню с правильным содержанием углеводов, белков, жиров и витаминов. Например, в итальянских детских садах существует два меню - зимнее, действующее с ноября по апрель, и летнее - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Благодаря такому подходу итальянские школьники гарантированно потребляют в пищу только сезонные продукты с максимальным содержанием витаминов и микроэлементов. А родители имеют возможность ознакомиться с тем, что едят их дети в саду и школе: меню на текущий месяц регулярно вывешивается на доске объявлений в каждой группе.

30 процентов итальянских детей страдают от наличия избыточных жировых отложений

Есть также третий вариант, который не стоит сбрасывать со счетов. Некоторые маленькие итальянцы, так же, как и их родители, - кулинарные патриоты своей страны, которые неукоснительно следуют определенным традициям. К примеру, для многих из них утро должно непременно начинаться в баре. Поэтому многие итальянские "бамбини" не представляют свой завтрак без корнетто (круассан. - Прим. ред.), нутеллы, джема, печенья и другой не очень здоровой еды, регулярное поглощение которой нередко приводит к негативным последствиям. Так, по данным ежегодного статистического отчета, около 30 процентов итальянских детей страдают от наличия избыточных жировых отложений. По мнению диетологов, в ближайшие годы эта проблема может приобрести массовый характер.

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