Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу

Власти Венесуэлы и оппозиционные силы должны иметь возможность вести диалог, убежден заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, вмешательство со стороны только усугубляет ситуацию.

"Сторонам, оппозиции и власти, в Венесуэле должен быть дан еще один шанс продолжить диалог", - передает ТАСС фрагменты интервью дипломата, данного телеканалу CNN.

Внешнее вмешательство и, тем более, применение силы, не поможет решению проблемы, считает Рябков.

"Я знаю, что [ситуация] драматична. Но что из этого? Только ли из-за этого другие страны должны вмешиваться и думать о применении военной силы? Я думаю, что это только усугубит кризис", - подытожил замглавы МИД РФ.