Автомобильные предпочтения Иосифа Сталина и его ближайших соратников

Недавно рассекречена информация из почти пятисот путевых листов Гаража особого назначения, водители которого занимались перевозкой первых лиц.

Кремлевский завгар Удалов

За период с 21 декабря 1931 по 3 мая 1935 г. в целях персональных перемещений Сталина в Москве и столичных окрестностях был выписан 481 путевой лист1. Автотранспортным обеспечением "больших вождей" адресно занимался Гараж особого назначения (ГОН) Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны СССР. В подавляющем большинстве сталинских поездок первой половины 1930-х за рулем был лично заведующий ГОН с 1923 по 2 марта 1953 г. Павел Осипович Удалов.

Основной водитель Сталина родился в 1893-м в деревне Милютино, ныне это Плюсский район Псковской области. Образование Павла ограничилось четырьмя классами, но шоферские навыки талантливый юноша приобрел еще в императорской России. С 18 лет он работает в Петербурге, поначалу сторожем в Гостином дворе, в 1913 г. устраивается подручным слесарем в автомастерские, а с началом мировой войны Удалов уже "шофер 1-й запасной автомобильной роты г. Петрограда (ставка Главнокомандующего)". Транзитом через службу в автобазе Временного правительства молодой водитель отправился на службу к советской власти, которая за долгие годы удостоит его шестью орденами, в том числе орденом Ленина в победном 1945-м. Небезынтересно, что во главе гаража и за рулем сталинских автомобилей, находился служащий органов госбезопасности Удалов, партийного билета не имевший.

Ответственность на псковском парне небольшого роста лежала огромная - ему поручался и отбор лучших заграничных машин для ГОНа. Например, в декабре 1929 г. Удалов был направлен в командировку в Великобританию для размещения заказа на пять автомобилей "Роллс-Ройс". Подавляющее большинство сталинских рейсов в тех самых путевых листах выполнены именно на таких машинах, имевших в официальных бумагах также написание "Рольс-Ройс"; "Кадиллак" и "Линкольн" встречаются гораздо реже, а с апреля 1934-го появляются сменившие гордость английского автопрома американские "Паккарды". Из машин советского производства в первой половине 1930-х в ГОНе были только грузовики - "полуторка" "Форд-АА", собранная на московском автосборочном заводе КИМ и "АМО-3" грузоподъемностью 2,5 тонны, изделие 1-го Государственного автомобильного завода им. Сталина2.

Новые иномарки для перевозки "больших вождей" в условиях запрета на "импорт автомашин как грузовых, так и легковых, без специального разрешения ЦК", введенного решением Политбюро ЦК ВКП(б) 25 мая 1931 г., закупались исправно, равно как и запчасти к ним. Так, в сентябре 1931 г. ГОН получает из Великобритании очередной "Роллс-Ройс"3, а в апреле 1932-го - еще один, модификации "Фантом-2"4. Рейсы со Сталиным на борту совершались на технике не только новой, но и снабженной всем необходимым - об этом в протоколе №102 заседания Политбюро от 1 июня 1932 г.: "... 11. Выписать для Особого гаража на машины Рольс-Ройс запасных авточастей на 20.000 рублей в валюте"5.

Пальто на вате, валенки ниже колен

Как часто и насколько интенсивно ездил на автомобилях ГОНа Сталин? С 9 октября по 31 декабря 1931 г. выписано 33 путевых листа6, передвигался генсек исключительно на "Роллс-Ройсах", был среди них и любимый автомобиль, имевший для выездов в город N 935: с 21 декабря 1931 по 25 марта 1932-го первое лицо возили исключительно на нем. За это время машинами было пройдено 2153 км, Удалов выезжал со Сталиным в качестве шофера 34 раза, водитель В.И. Рябов - 10, а Л.Т. Горохов - 4 раза. Ни одна из зафиксированных в это время сталинских поездок не превышала 100 км, редко превышал эту цифру и суточный километраж, исключением стал напряженный день 17 декабря 1931 г., когда Сталин с 00.10 до 22.30 совершил пять поездок по Москве и за городом общей протяженностью 212 км7.

Штат Гаража особого назначения на начало 1931 г. был невелик - 23 человека. В автохозяйстве находились в эксплуатации 16 легковых автомобилей, двое автосаней и два мотоцикла8. В ту пору остро не хватало элементарного оборудования, не хватало и зимней спецодежды.

Случались с водителями гаража и сложные дорожные ситуации. Так, во время загородной поездки 10 апреля 1931 г. в Архангельское застрявший в снегу автомобиль ГОНа (за рулем был личный шофер В.М. Молотова А.Э. Якобсон) выручили местные крестьяне, которым за помощь водителю пришлось заплатить пять рублей9.

К середине 1932 г. положение изменилось в лучшую сторону. В мае этого года 27 сотрудникам ГОНа впервые выдали летнюю спецодежду: прорезиненные плащи, ботинки (сапоги), рабочие костюмы, а шоферам - дополнительно перчатки и кепи10.

2 июня 1932 г. Совнарком СССР издал постановление № 375 за подписью Молотова: "Выделить из Автобазы СНК СССР Особый гараж Кремля, оставив его в Кремле как самостоятельный гараж Кремля при СНК СССР"11. Автобоевой отряд ВЦИК был выведен за пределы Кремля (в Манеж), его место занял ГОН, получивший помещения отряда с оборудованием, ряд водителей и техников. С этого времени на кремлевской территории Московского Кремля оставался только один гараж.

В сентябре 1932 г. все работники гаража получили зимнюю спецодежду: рабочие костюмы (45 человек); шоферы (26 человек) дополнительно - пальто на вате с меховым воротником, перчатки шоферские зимние, а помощники шоферов и работники мастерской - полупальто бобриковое с воротником, валенки ниже колен; а вот сапоги фетровые с галошами получили только 11 шоферов (водители открытых автомобилей и мотоциклов)12.

Существенную помощь сотрудникам ГОН оказало решение 1933 г., после которого они стали получать на руки денежные суммы для самостоятельного приобретения летней и зимней спецодежды13. А в 1935 г. закрытая часть Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) предписала: "Шоферов Особого гаража СНК СССР [...] оплачивать твердыми ставками от 500 до 750 рублей в зависимости от квалификации. Никаких других начислений и доплат этим шоферам не производить"14.

"Сам проехал всю трассу..."

ГОН обеспечивал транспортное обслуживание больших вождей не только в Москве и Московской области, но и во время их поездок по стране. Так было и при подготовке известного путешествия Сталина на Беломорканал. При этом особую активность проявил ленинградский партийный руководитель С.М. Киров.

Если Сталин никогда сам за руль не садился, то его соратник любил погонять с ветерком. 14-15 мая 1933 г. Киров лично проверил состояние трассы от Ленинграда до Москвы, отдав необходимые распоряжения по улучшению дороги. По воспоминаниям Н.Ф. Свешникова, "Сергей Миронович съездил в Москву, сразу исчез на два дня, в это время ездил на машине в Москву, сам проехал всю трассу и все проверил... Мироныч сам проехал всю дорогу туда и обратно на машине. Правда, он ехал с отдыхом, кажется с ним был Юдин15. Сергей Миронович, видимо, заехал к Серго. В Москве, очевидно, мало кто знал об этой поездке"16.

Отчаянным автомобильным поведением отличался не только Сергей Миронович. 20 декабря 1939 г. Анастас Иванович Микоян, не раз заставлявший своих водителей из ГОН А.А. Степанова и С.И. Тимашева гонять на бешеных скоростях, удостоился такого вот персонального решения Политбюро:

"О тов. Микояне.

1. Воспретить тов. Микояну езду на автомобиле со скоростью 80-100 километров в час [в черновике стояли другие цифры: 100-150 километров в час17. - Авт.].

2. Обязать тов. Микояна не требовать от своего шофера больше скорости, чем 50-60 километров в час.

3. Тов. Власику проследить за исполнением"18.

Это было не первое предупреждение Микояну по транспортной линии - 25 июня 1933 г. Политбюро объявило ему строгий выговор за полет на самолете без разрешения ЦК. За позднейшее лихачество даже простого выговора не выписали...

И тем же летом 1933-го после инспекции Кировым трассы Сталин и К.Е. Ворошилов решили "ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству". 18 июля 1933 г. они ранним утром выехали из Москвы на трех автомобилях ГОНа в сопровождении двух автомашин Оперативного отдела ОГПУ СССР с охраной. В одном из автомобилей охраны в поездку отправился первый зампред ОГПУ Г.Г. Ягода. По дороге в двух местах останавливались для кратковременного отдыха и заправки топливом. Киров встретил гостей на Московском шоссе. "С Иосифом Виссарионовичем приехало несколько машин, они не заезжали в Смольный, а остановились у Строганова моста"19. Затем все поехали на Озерную пристань, где ждал пароход "Анохин", направлявшийся на Беломорканал; на обратном пути Сталин и другие охраняемые лица 26 июля вернулись в Москву поездом.

В конце лета того же 1933-го Сталин отправился в отпуск. 25 августа вождь к обеду был уже в Сочи, в доме отдыха ЦИК СССР "Пузановка", а уже вечером 26-го попал в аварию. При въезде на Ривьерский мост в автомашину Сталина врезался грузовик. "Хозяин" отделался легким испугом.

Кстати, это была не первая для него сочинская автоавария. 26 июля 1930 г. вместе с женой Н.С. Аллилуевой, С.М. Буденным и комиссаром для особых поручений Оперативного отдела ОГПУ И.Ф. Юсисом Сталин собрался в Красную Поляну. При выезде из той же "Пузановки", за речкой "Вонючкой" (лексика и кавычки документа), в 10.35 "Роллс-Ройс" ГОН столкнулся с автомобилем дома отдыха "Красный шторм". Сталину тогда повезло меньше, чем в 1933-м, - обрезало стеклом левую бровь, но уже на следующий день он чувствовал себя хорошо. Другие участники поездки не пострадали. Генсек тогда приказал никому об этом факте не сообщать и водителей не наказывать20.

Дефектный "Каделяк"

Случались происшествия и по причине отказа раскрученной зарубежной техники. По поводу одного из них глава НКВД Ягода направил записку Сталину:

"12 мая 1936 года у машины марки "Каделяк" [здесь и далее так в тексте. - Авт.], на которой ездит тов. Серго Орджоникидзе, сломалось рулевое управление. Вал руля был начисто сорван у самого соединения с червяком, и машина полностью потеряла управление. Авария произошла на плавном повороте при тихом ходе в 10-15 километров.

Проведенным расследованием с участием специалистов и экспертов Научного автотракторного института (НАТИ) установлено, что поломка произошла из-за порочности самого металла вала рулевого управления и фабричных дефектов его изготовления.

Вал руля не цельно тянутый, а изготовлен путем сварки полосы стали в трубу. Сварной шов плохо выполнен, так как в нем имеются местные непровары шва. В материале вала обнаружено большое количество шлаковых включений, расположенных по шву и продольная трещина с двух сторон излома вала, выходящая на его внешнюю поверхность. Кроме шва, трещины обнаружены и в остальном сечении вала.

Исследование остальных, имеющихся в особом гараже двух "Каделяков" подтверждает наличие таких же дефектов (плохая сварка шва и трещины) и у них.

Полагал бы необходимым:

1) впредь до устранения дефектов изъять эти машины из эксплуатации;

2) предложить Наркомвнешторгу предъявить фирме рекламацию, потребовав замены рулевых колонок и валов другими"21.

Сталинская резолюция гласила: "Членам ПБ. По-моему, т. Ягода прав"22.

И уже 29 мая Политбюро приняло решение "Об автомашинах "Каделяк" (протокол № 40):

"1) Впредь до устранения дефектов изъять машины "Каделяк" из эксплуатации.

2) Предложить Наркомвнешторгу предъявить фирме рекламацию, потребовав замены рулевых колонок и валов другими"23.

В Большой театр пешком

Новые автомобили иногда преподносят сюрпризы водителям. Так случилось и с новейшим "Паккардом" осенью 1939-го. Начальник 1-го отдела ГУГБ НКВД СССР Н.С. Власик направил наркому госбезопасности Л.П. Берии рапорт:

"Доношу, что 29 октября с/г при следовании из Кремля в Большой театр автомашины "Паккард", принадлежащей гаражу особого назначения СНК СССР, в которой находились т.т. Сталин, Молотов и Микоян, машина на углу Исторического проезда и площади Революции внезапно остановилась.

Т.т. Сталин, Молотов и Микоян вышли из машины и направились пешком в Большой театр.

По заключению технической комиссии (акт прилагается) автомашина остановилась якобы из-за случайного выключения рубильника общей сети ногой пассажира, сидевшего рядом с шофером, или же от резкого торможения при невыжатом сцеплении.

По объяснению шофера, остановка машины произошла из-за неисправности реле и аккумулятора.

Считаю необходимым машину поставить на ремонт с полным разбором мотора.

Прошу Ваших указаний"24.

Разбор мотора эту версию подтвердил, а нога пассажира, вырубившая злосчастный рубильник, без последствий дошла до Большого театра. Стоит заметить, что подобных документов о ЧП с машинами ГОНа немного - напротив, отраженные в сотнях путевых листов каждодневные поездки Сталина и других советских вождей были хорошо организованы ведомством Павла Удалова и в условиях тогдашних далеко не идеальных столичных и подмосковных дорог были привычно безопасны. Порезанная в Сочи бровь так и осталась единственной травмой вождя во время автопутешествий...

1. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38. Д. 244-245.

2. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 67. Л. 146-150.

3. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 53. Л. 151-151 об., 152-152 об., 153-154, 155-155 об., 254-257.

4. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 69. Л. 93-94.

5. АП РФ. Ф. 3. Оп. 48. Д. 285. Л. 7-8; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 886. Л. 2, 24.

6. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38. Д. 244. Л. 1-33.

7. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38. Д. 244. Л. 24.

8. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 39. Л. 17; 21.

9. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 53. Л. 283.

10. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 69. Л. 111-112, 114-115.

11. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 68. Л. 269.

12. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 67. Л. 17-17 об.

13. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 38а. Д. 67. Л. 18-18 об. 19-19 об.

14. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 120. Д. 141. Л. 1-3, 251-252.

15. Юдин С.М.- шофер гаража Ленсовета, персональный водитель С.М. Кирова.

16. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. ФК V-551. С. 88. Воспоминания Н.Ф. Свешникова.

17. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1243. Л. 16.

18. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1018. Л. 3.

19. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. ФК V-551. С. 88. Воспоминания Н.Ф. Свешникова.

20. Охота и политика. Десять веков русской охоты. М., 2009. С. 253-254.

21. АП РФ. Ф. 3. Оп. 48. Д. 285. Л. 22-23.

22. АП РФ. Ф. 3. Оп. 48. Д. 285. Л. 22; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 978. Л. 24; Оп. 163. Д. 1109. Л. 144-145.

23. АП РФ. Ф. 3.. Оп. 48. Д. 285. Л. 20-21.

24. Главный гараж России. От Собственного Его Императорского Величества гаража до Гаража особого назначения. 1907 - 2007. М., 2007. С. 141.