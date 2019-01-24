Роскачество развеяло мифы о средствах для мытья посуды

Роскачество завершило исследование средств для мытья посуды. Всего были протестированы средства 45 брендов по цене от 14 до 600 рублей за упаковку. Из них 37 торговых марок были российскими и восемь - импортными.

Как отмечают в Роскачестве, товары десяти торговых марок достойны государственного Знака качества, но не все его получат, так как он может быть присвоен товарам только отечественных производителей.

Тестирование показало, что моющие средства нетоксичны, не раздражают кожу рук, соответствуют ГОСТу по уровню кислотности - pH.

Также в образцах не было патогенных бактерий, тяжелых металлов, плесени, дрожжей, грибков. Правда, в одном из средств были обнаружены гепатогенные бактерии, что делает его небезопасным.

Что касается поверхностно-активных веществ (ПАВ), то, как выяснилось, они содержатся в средствах для мытья посуды в оптимальных количествах (до пяти процентов), и об этом производители честно написали на упаковке. Тесты подтвердили - при ополаскивании эти вещества полностью смываются.

По словам заведующего лабораторией Научно-исследовательского центра бытовой химии Алексея Родюнина, ПАВ могут быть вредны только если попадают в желудок в значительных количествах. Если пользоваться средствами для мытья посуды правильно и тщательно ополаскивать посуду после мытья, такие риски исключены.

Таким образом, Роскачество развенчало несколько мифов.

Первый - о том, что моющие средства для посуды токсичны и разъедают кожу. Это не так.

Второй - средства не полностью смываются с посуды. На самом деле, если они и остаются, то в совсем не опасных для человека количествах.

Третий - чем больше неэкологичных анионных ПАВ, тем лучше моется посуда. Но такая взаимосвязь не выявлена.

Четвертый - густые средства моют лучше жидких. Он тоже не подтвердился.

Пятый - посуда отмывается лучше, если средство пенится сильнее. Такая взаимосвязь не найдена.

Шестой - все китайские средства токсичны. Однако среди проверенных было китайское средство и оно оказалось полностью безопасным.

Седьмой - средства для мытья посуды отечественного производства некачественные. На самом деле семь из десяти лучших средств сделаны в нашей стране.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества и там же узнать названия лучших средств для мытья посуды.