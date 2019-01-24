Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске

В результате взрыва, который прогремел сегодня в сирийском столичном городе Дамаск недалеко от здания российской дипмиссии, никто из сотрудников посольства РФ не пострадал.

"Обошлось без жертв. Пострадавших среди сотрудников посольства России в Сирии нет", - отметили российские дипломаты в своем Twitter.

По данным посольства, взрыв произошел в районе Аль-Адави в 300 метрах от российского представительства. По предварительным сведениям, был взорван заминированный автомобиль.

В настоящее время на месте ЧП работают полицейские. Основной версией случившегося считается теракт.