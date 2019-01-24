Российское востоковедение внесло большой вклад в изучение Индии

О действенности демократических процессов в Индии свидетельствуют смены правящей партии в результате всеобщих выборов. В парламентских выборах 2014 года приняло участие более 64 процентов избирателей. В настоящее время страна готовится к проведению очередных, семнадцатых выборов в парламент.
Индия сегодня - это самодостаточная держава, которая последовательно проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику.
В политологии, да и в публицистике, часто используются понятия "жесткой силы" и "мягкой силы". В течение веков взаимодействия и контактов России и Индии никогда не возникало необходимости действовать с применением "жесткой силы" в отношении друг друга; между нами никогда не возникали конфликтные ситуации, отношения всегда строились на основе дружбы и взаимопонимания. Представители двух стран демонстрировали взаимный интерес к "открытию" друг друга. Достаточно вспомнить тверского купца Афанасия Никитина, музыканта и театрального деятеля Герасима Лебедева, ученого-бактериолога Владимира Хавкина, спасавшего жителей индийских деревень и городов он смертельных инфекций. Этот список был бы неполным без упоминания двух великих ученых и мыслителей России и Индии, единомышленников в понимании политической и общественной значимости ненасилия - Льва Толстого и Махатмы Ганди, сто пятьдесят лет со дня рождения которого широко отмечается в российских политических и научных кругах.
Развитие сотрудничества должно прежде всего преследовать цели обеспечения национальных интересов как России, так и Индии, создания конкурентоспособных современных экономик, обеспечивающих насущные потребности стран, что расширяет возможность осуществления ими независимого внешнеполитического курса. Такая перспектива создает условия для успеха совместных усилий России и Индии в установлении многополярного мира, против попыток утверждения политической и экономической гегемонии отдельной державы. Индийско-российское привилегированное партнерство распространяется на наши глобальные и региональные отношения. Мы активно взаимодействуем в многостороннем формате в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК; вносим вклад в урегулирование конфликта в Афганистане и вокруг него, в стабилизацию отношений Индии с Пакистаном и Китаем; выступаем за нераспространение ядерного оружия, боремся с терроризмом, вносим вклад в решение экологических проблем. Сегодня в наших двусторонних отношениях особый акцент делается на сотрудничестве в ядерной энергетике, нефтяной и газовой сферах, науке и передовых технологиях, военно-техническом сотрудничестве и др. Для России очень важен опыт Индии в осуществлении экономических реформ, построении гражданского общества.
В октябре 2018 года состоялся официальный визит в Индию президента РФ Владимира Путина, по итогам которого было подписано совместное заявление. Для востоковедов-индологов особое значение имеет пункт 8, в котором, в частности, констатируется "огромный вклад Института востоковедения Российской академии наук в развитие индийско-российских отношений в течение нескольких десятилетий". Более того, премьер-министр Моди подчеркнул, что "Индия внесет свой вклад в успех празднования 200-летия со дня основания института". Такого рода признание значимости отечественного востоковедения является важным стимулом для его дальнейшего развития. Наши индологи будут и впредь делать все возможное для расширения знаний об Индии, ее успехах и достижениях, ее великой культуре и цивилизации.