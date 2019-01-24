Российское востоковедение внесло большой вклад в изучение Индии

Индия отмечает 26 января День Республики. В этот день в 1950 году вступила в действие принятая Учредительным собранием страны Конституция Индии. Она на многие годы вперед определила вектор демократического развития страны, систему управления на принципах федерализма.

150 лет со дня рождения Махатмы Ганди отмечают не только в Индии, но и в России. Фото: Пресс-служба посольства Индии

О действенности демократических процессов в Индии свидетельствуют смены правящей партии в результате всеобщих выборов. В парламентских выборах 2014 года приняло участие более 64 процентов избирателей. В настоящее время страна готовится к проведению очередных, семнадцатых выборов в парламент.

Индия сегодня - это самодостаточная держава, которая последовательно проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Сегодня Индия последовательно проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику

В политологии, да и в публицистике, часто используются понятия "жесткой силы" и "мягкой силы". В течение веков взаимодействия и контактов России и Индии никогда не возникало необходимости действовать с применением "жесткой силы" в отношении друг друга; между нами никогда не возникали конфликтные ситуации, отношения всегда строились на основе дружбы и взаимопонимания. Представители двух стран демонстрировали взаимный интерес к "открытию" друг друга. Достаточно вспомнить тверского купца Афанасия Никитина, музыканта и театрального деятеля Герасима Лебедева, ученого-бактериолога Владимира Хавкина, спасавшего жителей индийских деревень и городов он смертельных инфекций. Этот список был бы неполным без упоминания двух великих ученых и мыслителей России и Индии, единомышленников в понимании политической и общественной значимости ненасилия - Льва Толстого и Махатмы Ганди, сто пятьдесят лет со дня рождения которого широко отмечается в российских политических и научных кругах.

Развитие сотрудничества должно прежде всего преследовать цели обеспечения национальных интересов как России, так и Индии, создания конкурентоспособных современных экономик, обеспечивающих насущные потребности стран, что расширяет возможность осуществления ими независимого внешнеполитического курса. Такая перспектива создает условия для успеха совместных усилий России и Индии в установлении многополярного мира, против попыток утверждения политической и экономической гегемонии отдельной державы. Индийско-российское привилегированное партнерство распространяется на наши глобальные и региональные отношения. Мы активно взаимодействуем в многостороннем формате в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК; вносим вклад в урегулирование конфликта в Афганистане и вокруг него, в стабилизацию отношений Индии с Пакистаном и Китаем; выступаем за нераспространение ядерного оружия, боремся с терроризмом, вносим вклад в решение экологических проблем. Сегодня в наших двусторонних отношениях особый акцент делается на сотрудничестве в ядерной энергетике, нефтяной и газовой сферах, науке и передовых технологиях, военно-техническом сотрудничестве и др. Для России очень важен опыт Индии в осуществлении экономических реформ, построении гражданского общества.

В октябре 2018 года состоялся официальный визит в Индию президента РФ Владимира Путина, по итогам которого было подписано совместное заявление. Для востоковедов-индологов особое значение имеет пункт 8, в котором, в частности, констатируется "огромный вклад Института востоковедения Российской академии наук в развитие индийско-российских отношений в течение нескольких десятилетий". Более того, премьер-министр Моди подчеркнул, что "Индия внесет свой вклад в успех празднования 200-летия со дня основания института". Такого рода признание значимости отечественного востоковедения является важным стимулом для его дальнейшего развития. Наши индологи будут и впредь делать все возможное для расширения знаний об Индии, ее успехах и достижениях, ее великой культуре и цивилизации.