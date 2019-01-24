Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2019 году

Новости

Камчатская медведица Маша благополучно добралась до Калуги 05:37
В Индонезии из-за наводнений погибли 26 человек 05:29
Эвакуации людей из-за сообщений о минировании прошли в Хабаровске 05:20
Washington Post: "Шатдаун" может затянуться до апреля 05:03
Врачи рассказали о влиянии одной порции курицы на риск смерти 05:00
Приморье может все-таки лишиться тигра Амура 04:56
Вертолет МЧС доставил в Хабаровск обгоревшего на пожаре ребенка 04:46
В Приморье проверят школу, где якобы прошла лекция "авторитетов" 04:40
Находящаяся в коме женщина родила от изнасиловавшего ее медбрата в США 04:35
ЮНЕСКО: Издевательствам в школах подвергается каждый третий ученик 04:30
Мексика заявила о признании правительства Мадуро 04:27
На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий 03:54
Мэр Читы подал в отставку 03:52
Задержанную в США иранскую журналистку отпустили 03:52
Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании 03:46
Эрдоган озвучил основные цели Турции в Сирии 03:21
Трамп пообещал найти возможность выступить с ежегодным посланием 03:01
Финляндия названа самой хорошей страной в мире 02:29
Пять человек погибли во время штурма банка в США 02:00
Трамп не исключил никаких действий США касательно Венесуэлы 01:42
Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным посланием 01:40
Кроссовер Geely Emgrand X7 стал солиднее, но дороже 01:12
Короткое замыкание спровоцировало взрыв возле консульства США в Женеве 00:59
В Москве соседи вырвали пандус для ребенка-инвалида 00:57
МИД призвал находящихся в Венесуэле россиян к осторожности 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2019 году

Текст: Евгений Гайва
С начала 2019 года, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,9 процента. Заметно подорожали овощи и фрукты - в среднем на 0,6 процента. Но лидерами по темпам роста цен оказались свежие помидоры и белокочанная капуста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томаты с начала года прибавили в цене сразу 11 процентов. Однако в период с 14 по 21 января уступили пальму первенства белокочанной капусте. Этот распространенный в России овощ вырос в цене сразу на 2,5 процента. С начала года капуста подорожала почти на 10 процентов. Подтягиваются следом и другие овощи "борщевого набора".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Продукты начали год подорожанием

Морковь с начала года выросла в цене на 5,7 процента, репчатый лук - почти на 5 процентов, картофель - на 4,6 процента. Рост цен на белокочанную капусту объясняется их снижением в предшествующие годы, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. "Капуста стала не очень привлекательна по цене, и те хозяйства, которые традиционно занимались ее выращиванием, начали сокращать площади. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх", - поясняет он.

Такие цикличные колебания цен характерны в целом для овощей открытого грунта - моркови, свеклы, картофеля, лука, добавляет Алексей Красильников. Раз в три года дорожает какой-то один овощ. Но затем этой культурой начинают заниматься многие хозяйства, на рынке создается избыток продукта, и цены вновь снижаются, подчеркнул эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября