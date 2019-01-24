Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах

В Ростуризме предупредили о возможных рисках при поездке на Филиппины в связи со вспышкой лихорадки денге.

В ведомстве призвали туроператоров информировать клиентов об угрозе заражения, а потенциальным путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения филиппинских провинций Северный Агусан, Северный и Южный Суригао.

"Туристам, находящимся на территории Филиппин, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, такие как оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты", - говорится на официальном сайте Ростуризма.

Специалисты предупредили, что в случае повышения температуры после возвращения с Филиппин необходимо обратиться к врачу.

Филиппинские власти в настоящее время предпринимают все возможные меры по локализации очага эпидемии.

Добавим, что Роспотребнадзор зафиксировал 212 случаев заражения граждан РФ лихорадкой денге в 2018 году. Как правило, люди подхватили вирус во время посещения стран Юго-Восточной Азии, среди которых Таиланд, Вьетнам, Индия и Мальдивские острова.