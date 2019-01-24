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24.01.2019 23:23
Рубрика: Спорт

На лед без раскачки

Сборная России начнет ЧМ-2019 сразу игрой со шведами
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Сборная России по хоккею с мячом в пятницу стартует на чемпионате мира по бенди. Свой первый матч подопечные Михаила Юрьева проведут в шведском Венерсборге против хозяев льда.
Россияне и шведы традиционно - главные претенденты на титул. Фото: РИА Новости Россияне и шведы традиционно - главные претенденты на титул. Фото: РИА Новости
Россияне и шведы традиционно - главные претенденты на титул. Фото: РИА Новости

Ситуация на самом деле нестандартная: такого, чтоб два главных претендента на золотые медали встречались между собой уже в первом туре мирового первенства, не было с 2001 года. Обычно календарь составлялся так, что матч Россия - Швеция оставался на десерт группового этапа. А тут организаторы, судя по всему, решили поэкспериментировать.

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В любом случае, такой график лишил россиян времени на раскачку. Не исключено, что в том числе из этих соображений наша команда приехала в Швецию заранее 22 января. На венерсборгской 4-тысячной арене у команды Михаила Юрьева было запланировано три ледовых тренировки. Впрочем, как показывает практика, придавать чрезмерное значение встрече со шведами на групповом этапе тоже не стоит. Перед тем, как выиграть три своих предыдущих "золота", в группе наши скандинавам неизменно уступали. Так было в том числе и в прошлом году на ЧМ-2018 в Хабаровске. На групповой стадии хозяева льда были биты шведами - 3:6, зато в финальном матче победа осталась за россиянами 5:4. Думается, если вдруг подобный сценарий повторится, никто в стане нашей команды сильно не расстроится.

Хотя, конечно, обыгрывать шведов приятно и престижно независимо от статуса матча. Тем более на территории соперника. Кстати, в Венерсборге чемпионат проводится уже второй раз. Первый был в 2013 году. От того турнира у нас воспоминания самые приятные: сборная России его выиграла.

Фото: РИА Новости
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Напомним, наша команда выступает в турнире "А" чемпионата мира, где собраны восемь сильнейших команд. На предварительном этапе они разбиты на две подгруппы. Из квартета "А", в котором россияне, две лучших команды выходят в 1/2 финала напрямую. Две другие сразятся с двумя лучшими из подгруппы "B".

А сегодня завершится турнир "В". В нем соревнуются 12 команд классом пониже. Результаты полуфиналов Эстония - Япония и Великобритания - Венгрия стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
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