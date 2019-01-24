Сергей Лавров совершает турне по Северной Африке

Алжир, Рабат, Тунис - это не игра в города, а маршрут североафриканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Визит начался с Алжира не случайно.

Именно с этой страной Москву связывают давние дружеские отношения - СССР поддерживал республику еще во времена ее войны за независимость 1954-1962 годов, в 2001 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром. Товарооборот наших стран превышает сегодня 4,5 миллиарда долларов в год, правда, во многом такие высокие показатели связаны с поставками вооружений: Алжир является главным покупателем российского оружия в Северной Африке. Развивается сотрудничество в газовой сфере (обе страны относятся к крупнейшим поставщикам в мире. - Прим.ред.). С учетом столь взаимовыгодных отношений Россия практически всегда может рассчитывать на голос Алжира при голосовании в СБ ООН, тем более что наши позиции в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, по ситуациям в Сирии, Ливии во многом сходны. Все эти вопросы затрагивались и на переговорах Лаврова с его алжирским коллегой Абделькадером Месахелем. Кроме того, как отметил глава российского МИД, стороны "обменялись мнениями по ключевым проблемам, обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в сфере экономики, культуры, ВТС, подчеркнули важность координации действий в сфере энергетики. Особое внимание было уделено ситуации в Серверной Африке и на Ближнем Востоке, в частности урегулированию кризиса в Сирии на основе резолюции Совбеза ООН, завершению операции против террористов и бандформирований, созданию условий для возвращения беженцев. Лавров также оценил усилия Алжира в разрешении кризисов в Ливии, Мали. Министр подчеркнул, что "за всеми этими проблемами нельзя забывать о продолжающемся палестино-израильском конфликте, ситуации в Западной Сахаре". И во всех этих случаях действовать нужно на основе международного права и национального диалога.

Нынешний визит в Алжир стал для Лаврова уже шестым. Между тем со своим алжирским коллегой он старается встречаться несколько раз в год. Так, в феврале 2018 года глава МИД России принимал Месахеля в Москве, затем им удалось пообщаться на полях Генассамблеи ООН. И после этого визита Лавров вновь пригласил главу МИД Алжира в Россию.

Переговоры, которые продолжались в два раза дольше запланированного времени, прошли в дружеской обстановке. А вот погода резко контрастировала с ней. Еще на подлете самолет российского министра попал в сильную турбулентность, его встретил ливень и сильный ветер. Несмотря на непогоду, глава МИД России возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира. Памятник представляет собой три железобетонных пальмовых листа высотой около 100 метров, сходящихся прямо над Вечным огнем. Впрочем, в день визита Лаврова он не горел, сильные порывы ветра затушили его, а также сорвали несколько флагов Алжира с флагштоков, установленных вокруг памятника.

Теперь министру предстоит побывать в Марокко и Тунисе. Взаимоотношения Москвы с этими странами завязаны в основном на экономическом сотрудничестве. Первая поставляет в Россию свою сельскохозяйственную продукцию, вторая активно развивает туризм - в 2018 году количество отдыхающих из России превысило 500 тысяч человек. Хотя обе страны идут в фарватере США и НАТО, формально не являясь членами альянса, в определенных вопросах, в первую очередь касающихся безопасности и борьбы с терроризмом в регионе, они поддерживают российские инициативы.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"