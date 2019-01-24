Сети 5G заработают к 2024 году

Вице-премьер Максим Акимов 30 января обсудит с участниками рынка перспективы развития 5G в России.

К 2024 году должны заработать пилотные сети 5G в ряде городов-миллионников. Но до того предстоит решить проблему дефицита радиочастот. Операторам придется пойти на совместное использование сетей 5G, то есть создать общую инфраструктуру и работать в одном частотном диапазоне, пояснил менеджер по телекомпроектам кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда "Сколково" Максим Жаренов.

Такой же точки зрения придерживаются в минкомсвязи. "Емкость сетей в высоком диапазоне позволяет значительно перекрыть существующие потребности абонентов. Возможность 5G кардинально отличаются от сетей 4G в высоком диапазоне радиочастот 20 гигагерц и выше. Радиус действия сети вокруг базовой станции относительно небольшой - 50-80 метров", - уточнил Жаренов.

Развитие этих сетей перспективнее высоких диапазонов частот, но плотность базовых станций будет очень высокой и экономически оправдана там, где большая плотность абонентов.

Пока массового производства оборудования для сетей 5G нет, поэтому есть хорошие шансы по организации производства такого оборудования в России. Само производство выгоднее размещать локально, но с точки зрения важности разработок такого оборудования речь должна идти о кооперации на международном уровне, в которой Россия сможет занять достойное место.

России необходимо участвовать в разработке стандартов 5G и задуматься о локализации производства аппаратуры для сетей связи

В большинстве развитых стран уже занимаются законодательным обеспечением развития сетей 5G, отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям в области связи, ИТ и медиа PwC в России Юрий Пуха. Ключевым пунктом программ по развитию 5G является распределение частотного ресурса. Практически во всех странах выделяются три блока диапазонов. Низкий блок диапазонов (<1Ггц) - для масштабного покрытия, в том числе для интернета вещей. Средний блок диапазонов (2,4-2,7Ггц) - для мобильного широкополосного доступа для девайсов. Высокие диапазоны частот - для обеспечения локального кластерного покрытия сетей 5G (территории торговых, промышленных зон и т.д.). Отсутствие частот одного из этих диапазонов будет ограничивать внедрение соответствующих сервисов, предупреждает Юрий Пуха.

Международный союз электросвязи (ITU) ведет разработку стандартов для 5G. Ряд стандартов будет принят в сентябре 2019 года. Пилотные проекты, которые сейчас организуют в разных странах, запускаются без утвержденных стандартов, поэтому рано говорить о промышленной эксплуатации. Когда стандарты утвердят, в оборудование, протоколы, программное обеспечение для 5G будут вноситься изменения. И России уже сейчас нужно задуматься о локализации оборудования для сетей 5G, отмечает Жаренов: "Иначе все придется покупать у Европы или Китая. Надо готовиться к производству, но говорить о том, что его нужно запускать немедленно, преждевременно".

Ключевое достоинство технологии связи пятого поколения в том, что она позволяет обрабатывать большее количество данных и улучшать их точность. Это особенно актуально в транспортной отрасли, где технология позволит передавать данные даже при скоростях 500 км/ч на беспилотниках (например, роботах, автомобилях, дронах), отметил руководитель направления "Информационная инфраструктура" Проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ" Аналитического центра при правительстве РФ Тимур Баберкин.