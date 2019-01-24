Собянин отметил снижение аварийности на столичных дорогах

С 2010 года количество преступлений в Москве сократилось на четверть. В разы меньше стало убийств, грабежей, угонов машин и квартирных краж. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании коллегии столичного МВД.

Минувший год Собянин назвал непростым и насыщенным на крупные события. Самым ярким мероприятием и в то же время серьезным испытанием для московских полицейских, по мнению мэра, стал чемпионат мира по футболу. "Перед турниром мы ожидали огромного числа гостей, туристов, болельщиков. Но реальность превзошла все наши ожидания: приезжих оказалось больше, чем мы предполагали, - заметил Собянин. - Например, фан-зона на Воробьевых горах изначально была рассчитана на 20 тысяч человек, а приходило туда более ста тысяч. Можете себе представить, какой был накал и какие проблемы возникали с точки зрения организации безопасности".

После отдельных матчей, добавил градоначальник, на улицы выходили более миллиона человек. "Тем не менее, город работал в нормальном режиме, а полиция вела себя дружелюбно", - подчеркнул Собянин. Упомянул он и тему безопасности на дорогах. По словам мэра, число погибших в ДТП с 2010 года снизилось на 40%.