Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.

"В эту сумму будут входить не только риски ЧС, но и самые распространенные бытовые риски", - сказал Знаменский.

Закон о страховании жилья вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы будут разрабатывать и утверждать регионы, а граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет. Ущерб будут возмещать исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, то они смогут рассчитывать только на помощь государства.