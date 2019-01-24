США могут пойти на сокращение или вывод войск из Южной Кореи

Американо-южнокорейский военный альянс столкнулся с серьезным вызовом, который может во многом изменить двустороннюю структуру сотрудничества в сфере безопасности. Союзники не могут договориться по поводу оплаты расходов на содержание войск США в Корее, споря из-за порядка 200-300 миллионов долларов. Дискуссия уже приобрела характер разговора в стиле "кто кого переупрямит" и стала делом принципа для США и Республики Корея. Это относительно небольшая с учетом размеров экономик двух стран сумма может стать причиной для сокращения и в итоге вывода войск США из Кореи, на что уже неоднократно намекал Дональд Трамп.

Если смотреть быстрым взглядом на нынешние американо-южнокорейские разногласия, то невольно на ум приходит фрагмент из фильма "Брат-2", когда Даша-"Мэрилин" объясняет Даниле, что в США "все просто так, кроме денег". Так и сейчас - спор между США и Республикой Корея (РК) идет по поводу денег. Но если копнуть глубже, то видны более серьезные расхождения в отношении восприятия ситуации в целом и ответа на вопрос "Кто кому помогает?" и "Кто от этого на самом деле выигрывает?"

В настоящий момент на территории Корейского полуострова находится 28 500 американских солдат и офицеров, которые обеспечивают безопасность РК, служат своего рода гарантом, что Вашингтон не бросит Сеул в случае войны с Пхеньяном, а заодно США, конечно же, решают и свои глобальные вопросы по обеспечению интересов в регионе, сдерживанию Китая, в какой-то мере России и прочее. В конце прошлого года истек срок предыдущего американо-южнокорейского соглашения, подписанного в 2014 году, где были обозначены условия по поводу оплаты расходов на пребывание контингента США. Этот договор обычно пересматривался раз в пять лет и постепенно Южная Корея, как процветающая экономика и уже развитая страна, платила все большую и большую долю расходов за войска США. До конца 2018 года РК платила каждый год 960 миллиардов вон (около 848 млн долларов).

Теперь снова настала пора пересмотреть и сумму, и долю в сторону повышения расходов Сеула, но вот США и РК видят по-разному, как именно необходимо увеличить южнокорейскую долю. Стороны знали, что это вопрос не такой простой, что им придется много спорить, но, похоже, не ожидали, что будет так сложно договориться. США и РК провели уже десять раундов переговоров, но не смогли достичь устраивающего обе стороны результата. Сегодня южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники в руководстве страны сообщили, что администрация президента РК дала указание МИДу прекратить консультации с США, сказав, что отныне этот вопрос будет курировать лично администрация президента.

Насколько же велико расхождение по "цене альянса"? Южнокорейский депутат Хон Ён Пхё заявил, что в декабре Трамп потребовал от корейцев увеличить сразу в полтора раза их расходы и платить теперь более 1 триллиона 400 миллиардов вон. По информации СМИ, в ходе "торгов" корейцы смогли "сбить" сумму, но в итоге так и не смогли договориться для приемлемой для обеих сторон цифры. Как сообщило издание "Сеге Ильбо", на настоящий момент "окончательное предложение США" звучит как "более миллиарда долларов в год". Другие издания отметили, что США назвали более точную сумму -1 миллиард 200-250 млн долларов, что составляет около 1,3-1,4 триллиона вон. Причем это звучало уже как "окончательный ультиматум со стороны США, обозначенный лично Трампом".

Сеул же заявил, что "наш народ не поймет, если цифра будет свыше 1 триллиона вон", а потому "потолок" предложений Южной Кореи - 999,9 миллиарда вон (около 890 млн долларов). Стороны потратили несколько дней на переговоры, пытаясь убедить друг друга, что "они и так идут на большие уступки". Так, южнокорейская сторона напомнила США, что они взяли на себя 92 процента расходов по расширению огромной базы США в Пхёнтхэке, где общая смета составляет 10,7 миллиарда долларов. Кроме того, в Сеуле призвали не забывать, что Южная Корея за последние десять лет входит в тройку крупнейших покупателей американского оружия, уступая лишь Саудовской Аравии и Австралии, а потому США явно не "в убытке" от альянса с Южной Кореей.

Другой спорный вопрос - как часто США и РК должны пересматривать долю расходов южан. До сих пор это делали раз в пять лет. Это гарантировало Сеулу, что за этот срок с них не будут требовать больше вне зависимости от каких-либо кризисов, инфляции и прочих факторов. Теперь же США сообщили союзнику, что "лавочка и здесь закрывается", требуя пересматривать долю Юга каждый год. Сеул предлагал оставить раз в пять лет, но в итоге дал понять, что может согласиться, если сойдутся по цене, на сокращение срока договора до трех лет. Но в итоге и срок договора остается несогласованным.

По сути сейчас спор идет из-за около 200-300 миллионов долларов в год, что с учетом размеров экономик и оборонных бюджетов обеих стран является суммой относительно незначительной. Во всяком случае точно это не разговор о "невыносимом бремени". Согласно принятому две недели назад пятилетнему плану развития Вооруженных сил РК, Сеул намерен за этот срок потратить на оборону 242 миллиарда долларов, то есть более 48 миллиардов каждый год. Так что на этом фоне 200-300 миллионов - не такая уж большая доля.

Проблема тут, скорее, в другом. США и Южная Корея, включая политиков, экспертов и общественность, уже стали по-разному воспринимать сам альянс. Говоря проще, есть расхождения по вопросу "кто кому делает одолжение" или "кто кому помогает". И стало это особенно заметно с приходом к власти президента РК Мун Чжэ Ина, который настроен развивать отношения не только с США, но и с КНДР, Китаем и Россией.

Если американцы постоянно корейцам говорят, что "мы вас защищаем и еще даже оплачиваем часть расходов по пребыванию своих солдат", то корейцы отвечают, что "вы не только нас защищаете, но и свои интересы продвигаете, которые не всегда с нашими совпадают". Кроме того, как верно указывают в Сеуле, все лозунги о северокорейской угрозе, "наращивании военных мускулов Китая и России" позволяют хорошо продавать американское оружие корейцам, где суммы контрактов очень серьезные. Правда, США напоминают, что 70 процентов уплачиваемых южанами на расходы по пребыванию американских военных денег на самом деле остаются в Корее. Они идут на зарплаты 8700 корейским сотрудникам, которые обслуживают базы США. В общем, аргументы и самые разные есть как у тех, так и других. Подобный спор можно продолжать до бесконечности, что, похоже, и делали дипломаты США и РК в течение десяти раундов переговоров. Как видно, "вопрос не только в деньгах", хотя, безусловно, деньги - в центре нынешнего спора. Когда проблемы на переговорах стали очевидны, то корейцы задействовали уловку, которую часто применяют для оказания давления на несговорчивых партнеров на межгосударственном уровне. В местные СМИ пошли утечки о ситуации, о конкретных цифрах и прочих деталях, о которых корейские журналисты сейчас очень хорошо осведомлены и вообще о проблеме в целом. А это один из лучших способов со стороны правительства РК показать своему населению, что "мы бьемся за каждую вашу копейку, да вот эти партнеры слишком жадные".

В итоге министры, депутаты, "анонимные источники" в военном, дипломатическом ведомствах и политических партиях Кореи сейчас забомбили СМИ рассказами о "чрезмерных требованиях США". Корейцы тут же мобилизовались, потому что "и так с экономикой трудно, а с нас еще денег требуют". В результате сейчас стали проходить акции протеста с требованиями к США "прекратить чрезмерные запросы" и согласиться на предложенную правительством РК сумму. Полно негатива в адрес "жадных американцев" и в интернете. Прием как бы нехитрый и постоянно используется властями Кореи при появлении проблем по согласованию каких-то расходов, но всегда срабатывает. Это позволяет официальным лицам на переговорах с теми же США разводить руками и с чистым сердцем и искренним выражением говорить: "Мы же предупреждали, что нас народ не поймет. А потому никак не можем платить больше".

Впрочем, американцы эти уловки прекрасно знают и понимают. Как сообщили сегодня СМИ Кореи, США уведомили Сеул, что такое поведение с утечками в СМИ содержания переговоров "не будет способствовать взаимопониманию и достижению компромисса". Проще говоря, американцы разозлились, что власти Кореи опять мобилизует народ как средство давления.

В итоге сейчас стоит вопрос: "Как быть дальше?" В Сеуле явно ждут, что США уступят. А в Вашингтоне совсем иные настроения. Трамп уже неоднократно заявлял, что союзники, упоминая в том числе и Южную Корею, "платят слишком мало, хотят заставить США платить за все, хотя сами уже богатые" и прочее.

В последнее время ходят упорные слухи, что в случае отсутствия компромисса США могут пойти на сокращение своего контингента в Корее вплоть до полного вывода, Отметим, что тот же Трамп эту идею уже озвучивал и неоднократно.

Это вполне может быть американской переговорной уловкой, так как в США прекрасно понимают, что этого многие корейцы боятся. В первую очередь не по нраву это консерваторам, которые хотя сейчас не у власти, но представляют очень влиятельные слои и в целом примерно половину корейского общества.

С другой стороны, сейчас ситуация несколько иная по сравнению с предыдущими переговорами, когда США и РК также сильно спорили о деньгах на американский военный контингент. Дональд Трамп вполне серьезно рассматривает возможность сократить пребывание войск США в других странах, считая это расточительством. По информации еженедельного корейского журнала Sisa Journal, "вполне возможен вариант с сокращением контингента США в Корее в случае провала переговоров….А необходимость проецирования военной силы США, по мнению Трампа, всегда могут решить путем направления авианосцев". По версии издания, даже если сейчас получится договориться о деньгах, то Трамп, скорее всего, снова достанет "карту по сокращению войск" в 2020 году в связи с началом президентской гонки в США.

"Нам уже стоит начать активно думать о том, как мы будем обеспечивать свою оборону либо с сокращенным присутствием войск США, либо вообще без их присутствия. Это уже не просто гипотетическая возможность, а очень реальный вариант", - цитирует издание слова корейского политолога. Бывший ректор Дипломатической академии РК Юн Док Мин также отметил, что "США вполне могут пойти на сокращение войск".

Еще более реальным сценарий с выводом войск США из Кореи стал и в связи северокорейской стратегией Дональда Трампа, где он сейчас намерен добиться прорыва. КНДР настаивают на выводе войск США с территории Корейского полуострова. А потому у Трампа возникает возможность этим шагом решить сразу несколько проблем. Вывод или сокращение войск США в Корее могут быть "дорого проданы" Пхеньяну в обмен на его серьезные уступки КНДР по части отказа от ядерного оружия. Кроме того, этим же шагом Трамп сможет наказать "строптивых южнокорейцев", а также сократить военные расходы США.

Это все в итоге неизбежно скажется на уровне военного взаимодействия и сотрудничества между Вашингтоном и Сеулом, но для Трампа, похоже, это вполне нормальная сделка. Как сказал один западный эксперт, "для своего переизбрания Трамп пойдет на любую сделку". Ядерное разоружение Северной Кореи или хотя бы значимый прогресс на этом пути можно очень хорошо преподнести избирателям США и использовать как козырь в предвыборной кампании Трампа. А потому: почему бы и нет? И это в Сеуле начинают хорошо понимать, хотя тоже не хотят уступать американцам.

Так что ближайший американо-северокорейский саммит может иметь далеко идущие последствия для изменения баланса сил в регионе в целом, а не только для американо-северокорейских отношений.

Это сильно беспокоит в Южной Корее сторонников "традиционного альянса" с США. А это часто консервативно настроенные, состоятельные люди, среди которых много влиятельных фигур. Потому тот же экс-глава Дипакадемии РК Юн Док Мин, который имел большой авторитет и связи при правлении консерваторов, призвал "как можно скорее договориться с США по поводу расходов на содержание контингента", чтобы хотя бы затруднить для Трампа использование в переговорах с Ким Чен Ыном карты по сокращению военного присутствия США в Южной Корее.